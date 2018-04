Roma (askanews) - "The Handmaid's Tale", la serie tv vincitrice di 8 Emmy e 2 Golden Globe, torna in anteprima su TIMVISION con la seconda stagione, da giovedì 26 aprile.I 13 nuovi episodi saranno focalizzati sulla gravidanza di Difred, e farà il suo ingresso nella serie anche sua madre, interpretata da Cherry Jones.Un'altra importante novità sarà rappresentata dalle "colonie", territori contaminati in cui si muoverà la new entry Marisa Tomei.