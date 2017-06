"The Latin Dream", la passione per i ritmi caraibici al cinema

Milano (askanews) - La passione per i ritmi caraibici arriva al cinema con "The Latin Dream". Il film ha per protagoniste le stelle mondiali della salsa a partire da Fernando Sosa (insieme a Shearley Alicea, Tatiana Bonaguro, Yovanny de Jesus Moreta Felis), ballerino che qui è in veste di attore e sceneggiatore."Ho scritto io il film, parla di ballo perché ha come fulcro il ballo e la musica però abbiamo costruito attorno una bella storia d'amore tentando di difendere la passione e il cuore per il ballo tralasciano a volte la tecnica".Passione che ha travolto 11 milioni di italiani."Un numero sconvolgente fra scuole di ballo, serate, c'è un mondo latino americano fisso a Milano e Roma che sono le città principali e poi in tutta in Italia in generale".Il film sarà nei cinema dal 29 giugno.