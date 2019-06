Torna il Milano Flamenco Festival dedicato a universo femminile

Milano, 18 giu. (askanews) - Il sodalizio tra Milano e la danza di qualità, dopo On Dance voluto da Roberto Bolle, prosegue con la dodicesima edizione del Milano Flamenco Festival dal 21 al 28 giugno, che quest'anno vuole celebrare l'universo femminile, in tutte le sue sfaccettature, i molteplici punti di vista, indipendentemente dall'identità di genere.Un tributo sentito e rispettoso alla figura femminile affidato a tre affermati artisti di flamenco e alle rispettive compagnie: tre sensibilità, tre differenti stili per avvicinarsi ed addentrarsi in questo mondo. Si comincia con il grande Manuel Linan con Viva, poi sarà la volta di Maria Moreno con De la conception e di Patricia Guerrero con Distopìa.Il Flamenco, danza spagnola e contemporanea si daranno la mano tra tradizione, modernità e provocazione, per offrire al pubblico tre modi di sentire, vivere e interpretare il flamenco in linea con il nostro tempo.Il prestigioso Piccolo Teatro Strehler di Milano - Teatro d'Europa si conferma palcoscenico principale per gli spettacoli programmati e alcune delle attività parallele.Un ricco ed emozionante programma per chi ama il flamenco e per chi lo vuole scoprire.