Torna l'ispettore Coliandro, e deve vedersela con Iva Zanicchi

Roma (askanews) - I fratelli Manetti ci hanno abituato a qualsiasi sorpresa e nei nuovi episodi de "L'ispettore Coliandro" Giampaolo Morelli dovrà vedersela, fra l'altro, con Iva Zanicchi, feroce rivale in un combattimento corpo a corpo. Oltre ai protagonisti fissi della serie, Paolo Sassanelli, Giuseppe Soleri, Veronika Logan, infatti nella settima stagione ci saranno ospiti speciali fra cui Serena Rossi, Francesco Pannofino, Claudia Gerini, Gue Pequeno, Gian Marco Tognazzi e, appunto la Zanicchi.Le quattro nuove puntate vanno in onda su Rai2 dal 14 novembre. I Manetti hanno confessato: "Siamo alla settima serie, abbiamo girato 26 puntate, dovremo esserci stancati di raccontare sempre lo stesso personaggio, ma nell'idea di questo ispettore ideato da Carlo Lucarelli c'è qualcosa di immortale che non stanca mai".