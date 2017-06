Los Angeles (askanews) - Al cinema tornano i Minions e Gru. A Los Angeles è andata in scena la prima di "Cattivissimo me 3", terzo film della serie animata che arriverà in Italia il 24 agosto, dopo l'anteprima al Giffoni film festival. La storia ci racconta le avventure della famiglia subito dopo il matrimonio fra Gru e Lucy. L'ormai ex cattivo dovrà vedersela con una crisi di mezza età e un gemello.