Toronto, Scarlett Johansson illumina il red carpet con due film

Roma, 9 set. (askanews) - Scarlett Johansson illumina il red carpet del Toronto Film Festival con un abito scintillante argento e oro corredato da collane e orecchini altrettanto scintillanti.L'attrice è protagonista in Canada con ben due film: "Jojo Rabbit" di Taika Waititi, commedia satirica ambientata nella Germania nazista, che ha come protagonista Jojo (Roman Griffin Davis), un ragazzo il cui amico immaginario è Adolf Hitler. Lei interpreta la madre che decide di nascondere una ragazza ebrea in casa.L'altro film portato a Toronto, dopo il passaggio alla Mostra di Venezia è "Marriage Story" di Noah Baumbach, in cui recita accanto ad Adam Driver.