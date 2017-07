Washington (askanews) - Antichi boccali, draghi, lupi e un'atmosfera fantasy-medioevale. Benvenuti nel bar ispirato al Trono di Spade, dove gli appassionati possono godersi un cocktail immersi nel mondo della serie tv, in attesa delle settima stagione al via il 17 luglio. Il locale ha aperto a Washington e per entrare si fa la fila. Tanti i riferimenti alla serie, a partire dal cocktail "Shame", "vergogna", riferimento ad una scena topica con protagonista Cersei Lannister.