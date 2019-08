Un successo il Jova Beach Party a Fermo, il fratino è salvo

Roma, 5 ago. (askanews) - Grande divertimento alla tappa di Fermo del Jova Beach Party, sabato 3 agosto, inizialmente prevista a fine luglio, ma poi slittata di qualche giorno dopo le polemiche sul fratino, uccello che ha l'abitudine di nidificare in questa zona. Guest star della serata il rapper Frankie hi-nrg mc, annunciato via Instagram già nel pomeriggio.Nelle immagini un estratto del concerto sul lungomare fermano, a cui hanno partecipato circa 30.000 persone. "Grazie a tutti - ha detto Jovanotti dal palco a fine serata - siamo qui adesso, non dimenticate questa sera, io non la dimenticherò mai. Siamo vivi, siamo qui ora, siamo liberi. Abbiamo il mare, abbiamo il cielo, abbiamo la terra sotto i piedi, abbiamo la musica, abbiamo il cuore".