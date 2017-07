"Valerian", presto nei cinema il mondo visionario di Luc Besson

Milano (askanews) - Luc Besson è tornato al cinema di fantascienza per accompagnarci ancora una volta in mondi fantastici e sfavillanti. Sarà nei cinema italiani il 21 settembre "Valerian e la città dei mille pianeti", un kolossal basato su una serie francese di fumetti iniziata a fine anni Sessanta. Un film ambizioso, costato quasi 200 milioni di dollari, la pellicola francese più cara di tutti i tempi. Ma il nome di Luc Besson alla regia è una garanzia di successo, come ha spiegato la protagonista femminile del film, Cara Delevingne: "Luc è tante cose allo stesso tempo. E' un regista, un visionario. Luc è ovunque in questo film. Come regista si spinge oltre i confini e le regole del cinema. Partecipare a questo progetto che inseguiva da decenni è stata una delle migliori opportunità che mi siano mai capitate", ha detto l'attrice che veste i panni di Laureline, un'agente speciale che lavora in coppia con Valerian.I due hanno poche ore per compiere una mission impossible per salvare la città intergalattica di Alpha, una società ideale dove i migliori talenti del genero umano condividono intelliegenze e conoscenza. Nei panni di Valerian c'è l'attore Dane DeeHan: "Mi piace descrivere il mio personaggio come un tipo forte dello spazio. Affronta tutto a testa bassa, non ha mai paura, è una superpotenza e ha un'ambizione cieca. E' sicuro di sè, è arrogante, ma sotto questa corazza si nasconde una figura romantica, che non sarebbe niente senza Laureline al suo fianco, che è un partner davvero tosto".Fin dai tempi di "Nikita", ma anche del "Quinto elemento", Luc Besson ci ha abituati a vedere nel suo cinema figure femminili molto forti. "Non credo di essere la nuova Leeloo - ha precisato Delevingne, parlando del ruolo di Milla Jovovich nel Quinto Elemento - ma si tratta effettivamente di una figura forte, in linea con le altre eroine di Besson".