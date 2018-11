Milano (askanews) - Tante domande e nessuna risposta. Vasco Rossi presenta in un video il suo nuovo singolo, in radio dal 16 novembre e in vinile il 23. Il rocker di Zocca recita una parte del testo del brano scritto con Roberto Casini.Con uno speech accompagnato dalla sua chitarra, Vasco, grande osservatore della società e dei suoi cambiamenti, ancora una volta stupisce il suo pubblico raccontandosi in prima persona.