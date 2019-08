Viva! Festival, la musica elettronica fa ballare la Valle d'Itria

Milano, 2 ago. (askanews) - Al via nella Valle d'Itria, in Puglia, il Viva! Festival, evento dedicato alla musica, in particolare a quella elettronica con una serie di concerti ed eventi che si svolgono nelle tipiche masserie pugliesi.Nella prima serata show di Jon Hopkins, Powder, Mrcld, Z.I.P.P.O.Il festival si chiuderà domenica 4 agosto.