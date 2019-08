WESTWORLD 3, ingressi nel cast e trailer della serie HBO in arrivo su Sky

Nuovi e inquietanti scenari e nuovi, straordinari ingressi nel cast per la terza stagione di WESTWORLD, la serie firmata HBO che arriverà in esclusiva per l’Italia su Sky nel 2020.

Creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e prodotta – fra gli altri – da J. J. Abrams, la nuova stagione si svela per la prima volta nell’affascinante, enigmatico e per certi versi spiazzante trailer ufficiale.

I nuovi episodi vedranno nel cast due new entry di altissimo livello, Aaron Paul nei panni di Caleb, un operaio che avrà una grande influenza su Dolores (Evan Rachel Wood), e Vincent Cassel nei panni di un nuovo villain.