Westworld 3, trailer ufficiale in italiano della nuova stagione

Milano, 5 ago. (askanews) - Un nuovo mondo da esplorare, nuovi personaggi, un nuovo cattivo. Sono le anticipazioni sulla nuova stagione di Westworld, la terza, che emergono dal primo trailer ufficiale in italiano, già diffuso in originale durante il Comic-Con di San Diego.A fianco dei personaggi amati dai fan della serie, a partire da Dolores, interpretata da Evan Rachel Wood, spuntano due nuovi protagonisti: Aaron Paul, Jesse Pinkman di "Breaking Bad", qui nei panni di Caleb, un operaio che avrà una grande influenza su Dolores e Vincent Cassel, cattivo della terza stagione che arriverà su Sky nel 2020.E dopo i parchi a tema dedicati al West e ai Samurai, in cui gli ospiti paganti possono fare quello che vogliono interagendo con degli androidi realistici oltre l'impensabile, viene svelato un nuovo parco ambientato durante la Seconda guerra mondiale.