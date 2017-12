X Factor, il "Rumore" dei Ros arriva in banca a Lecce

Lecce (askanews) - Molto "Rumore". È quello del brano dei Ros che hanno riempito della loro musica tosta - tutta batteria, voce e chitarre elettriche - la filiale di una banca.La band senese si è esibita a Lecce al Banco di Napoli del gruppo Intesa Sanpaolo, dopo l'eliminazione nella semifinale di X Factor. "Siamo stati due mesi rinchiusi dentro al loft e a quel mondo che è X factor. È stato molto intenso, stressante e impegnativo ma devo dire che ne è valsa la pena perché abbiamo imparato tantissimo e siamo cresciuti tantissimo con la nostra musica"Ad accogliere Camilla, Kevin e Lorenzo moltissimi giovani in uno dei primissimi live fuori dal palco del talent musicale in onda su Sky."Dal palco di X Factor a uno più piccolo e intimo come questo - senza nessun giudice che ci guardi - è un bel salto. A noi basta suonare, ci potete mettere dove volete, ci basta suonare. È stato importante abbattere la barriera dello schermo che ci separava da tutta Italia, è sempre bello ritornare a suonare in mezzo alle persone".Ed erano tante le persone che si sono messe in fila per un autografo in una filiale che si è aperta al pubblico come fosse una piazza. È la filosofia di Intesa San Paolo che ha portato a Lecce "Diamo spazio alle passioni", la serie di appuntamenti musicali dal vivo che il gruppo bancario sta portando in tutta Italia insieme ai concorrenti di X Factor dopo ogni puntata, con l'arpa di Micol Picchioni, per la conduzione dello show di Raffaele Di Biase . "E' un modo per condividere questa filosofia e le filiali di nuova generazione con i giovani", ha sottolineato Maurizio Zanchi, direttore di area Lecce Retail di Intesa Sanpaolo.Tanti giovani è anche il motivo principale per cui intesa Sanpaolo per il secondo anno consecutivo è voluta stare al fianco di X-Factor: per valorizzare i giovani talenti e per aiutarli a realizzare i loro sogni.E poi, perché i giovani? Innanzitutto perché noi ci sentiamo banca giovane vicina ai giovani. Non a caso abbiamo tante iniziative ideate per i giovani.Tra queste, l'ultimo appuntamento di "Diamo spazio alle passioni", in programma venerdì 15 dicembre a Milano nella filiale Intesa Sanpaolo di piazza Cordusio con i finalisti di X Factor, ad esclusione del vincitore.