HospitalitySud per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca

L’industria turistica italiana vive un momento felice e si conferma come il vero oro nero per l’economia nazionale. Negli ultimi anni sta recuperando posizioni per flussi turistici e fatturato anche al Sud, anche in considerazione della propensione a investire nel settore e a riqualificare le strutture. Mentre nel comparto alberghiero si sta andando incontro a un posizionamento immobiliare e a un miglioramento organico delle location con investimenti nel restyling di camere e ambienti, anche grazie agli incentivi pubblici per le ristrutturazioni, l’extralberghiero con la sua diversificazione di offerta sta crescendo sempre più in termini di numeri e di attenzione da parte dei viaggiatori. Da questa premessa nasce HospitalitySud (Stazione marittima di Salerno, 21-22 marzo), il salone dedicato alle forniture e ai servizi per l’hotellerie e l’extralberghiero con l’intento di soddisfare la maggiore richiesta di attrezzature da parte del mondo dell’ospitalità, in considerazione dei dati Istat 2016 che rilevano un aumento del 10% delle strutture ricettive al Centro Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia) dove risultano 6.825 hotel e circa 30mila esercizi extralberghieri. HospitalitySud, ideato e organizzato dalla Leader srl, è l’unico appuntamento del Centro Sud Italia per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, centri benessere, terme. Nei saloni della Stazione marittima di Zaha Hadid, gli addetti ai lavori potranno incontrare le aziende presenti nel salone espositivo e partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali, in quattro sale dedicate, su tematiche di interesse. Si tratta di aziende che rispondono ai più svariati settori merceologici: abbigliamento professionale; articoli di cortesia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; branding, brand reputation, customer relationship management, marketing, comunicazione; certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro; design e complementi d’arredo per interno e esterno; elettrodomestici, elettronica di consumo e climatizzazione; food & beverage; gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi e wi-fi; materiali per l’edilizia (ceramica, sanitari, vetro); Olta On Line Travel Agencies e Metamotori; piattaforme integrate con booking engine e Cro Central Reservation Office, revenue management; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; servizi energetici, sistemi antincendio; servizi finanziari (assicurazioni, banche, circuiti di carte di credito); social media marketing; tecnologie hardware e software di gestione; web advertising, web marketing, web design. Ugo Picarelli, ideatore e direttore della fiera rileva come HospitalitySud vada a colmare un vuoto nel Centro Sud Italia di appuntamenti dedicati al mondo dell’ospitalità, nonostante il forte aumento di investimenti nel turismo registrato negli ultimi anni. “Con la ricca offerta espositiva e il vasto programma di seminari e incontri a cura di esperti del settore, la rassegna mira pertanto a diventare il principale riferimento per gli operatori dell’hotellerie e dell’extralberghiero di quest’area del Paese che potranno partecipare gratuitamente all’evento”. Di rispetto anche il panel dei relatori che prenderanno parte all’evento, tra cui Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Federterme, Barbara Maria Casillo, direttore dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Renzo Iorio, chief operating di Accor Hotels per l’Italia, Grecia, Israele e Malta, Marina Lalli, vice presidente di Federturismo Confindustria, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde.