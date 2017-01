Pitti Uomo 91, i must have: dall'aroma tshirt alla cravatta arty a...

Di Maria Carla Rota

La cravatta arty



Loïc et giL è un nuovo marchio di cravatte, simbolo di uno charme discreto ma irresistibile, quello di un accessorio che da secoli rappresenta l'uomo in tutti i suoi momenti sociali. Come si giudica un uomo elegante e il suo ruolo nel mondo? Uno dei sistemi è attraverso la scelta delle cravatte. Lo sa bene Paolo Luban - svizzero di Ginevra, studi d'arte e di economia, fondatore di Loïc et giL nel 2015 - uno che di cravatte è un esperto.

Un curriculum di tutto rispetto nell'alta finanza e poi, dato che - come dichiara - “mi ha sempre interessato la moda, il design e l'arte”, decide di creare la sua Collezione nata dalla passione - poi divenuta quasi ossessiva - per le cravatte, una passione frustrata perché Paolo, pur gran conoscitore (e consumatore) di moda, non riusciva a trovare le “sue“ cravatte; così alla fine, non trovandole, dopo un lungo periodo di ricerca e di riflessione, ha deciso di dare l'imprimatur ad una Collezione, dedicandola ai propri figli Loïc e Gil per l'appunto.

Le scarpe dalla suola ultralight

Watson&Parker, brand che propone calzature maschili dall'appeal british, frutto di un'accurata selezione di materie prime e dell'attento recupero della cultura made in Italy, presenta la collezione Fall / Winter 2017 – 18. E' il racconto di una terra, il Regno Unito, patria dei leggendari esploratori Sir Watson e Mr Parker che nel lontano 1880 partirono per un lungo viaggio alla scoperta di destinazioni esotiche ignote. I rigidi inverni delle Highlands ispirano una collezione sporty – chic in cui nuovi design raccontano lo spirito del brand.

E' il caso di Victory, il cui nome omaggia la celebre nave ammiraglia costruita nella seconda metà del Settecento: l'intreccio bicolore del tweed in lana, tessuto originario della Scozia, è interprete perfetto di questo nuovo modello. Bounty, realizzato in caldo montone isolante, s'ispira alle fredde nuance dei paesaggi inglesi ed è proposto in un ampio ventaglio di varianti cromatiche. Dapper Middle, must have in pregiatissima e soffice nappa, è la ricercata proposta all day long di Watson&Parker.

L'aroma tshirt

Le nuove t-shirt Paolo Pecora Milano sono profumate. La fragranza del legno di sandalo, già impiegata nelle collezioni eau de parfum dello stilista, ha proprietà rilassanti e riduce lo stress. Si tratta di t-shirt di cotone che durante il processo di colorazione vengono immerse in un bagno speciale contenente delle capsule aromatizzate al sandolo (noto non solo per la gradevole profumazione ma anche per le sue proprietà rilassanti e anti stress).

Quando si apre il pack, all’interno del quale vengono vendute le t-shirt, si sprigiona l’aroma che permane poi ovviamente anche sul capo. Una proposta piacevole per “coccolarsi” un po’... ecco tutte le novità presentate da Paolo Pecora Milano a Pitti Uomo 91...

La sneaker ribelle

Black Dioniso realizza scarpe speciali e artigianali con materiali di lusso. Da azienda familiare, fondata dalla famiglia di Luca Berioli, Black Dioniso è ormai un riferimento nella customizzazione di scarpe in continua evoluzione. La nuova collezione FW 17-18 è un total look eterogeneo, che spazia dalle sneakers, cuoio invecchiati fino ad arrivare a proposte high-tech, passando per piume, gioielli, pelletteria.

Il jeans "anti fit"

Rifle, icona italiana del denim toscano, nata nel 1958, presenta per la Fall-Winter 2017/2018 una collezione dai contenuti Modern Vintage, ricca di contaminazioni dal mondo militare, dna del marchio, con note preppy, arricchite da una nuova interpretazione del mondo urban e metropolitano. Una collezione "TIMELESS" di carattere e fortemente identificativa di capi senza tempo, ma moderni, tra i quali il famoso “ANTIFIT”. Elemento chiave è il ritorno al jeans classico, presentando il capo must della collezione: il jeans Anti fit, modello iconico della storia del denim dalla linea pratica e dalla vestibilità molto comoda, rilanciato in chiave moderna e attuale in un lavaggio Modern Vintage, che dona risalto e brillantezza alle sfumature del blu indaco. La lavorazione con delle costruzioni Open-End riporta a un look fine anni ottanta inizio anni novanta.





La sella rivoluzionaria ed ecochic

Selle Italia debutta a Pitti Uomo 91 con Net, la sella rivoluzionaria ed ecochic. La rivoluzione artistica parte proprio da qui: trasformare la sella in un oggetto da collezione personale e dinamico, giovanile, che rispecchi in pieno la natura dell'appassionato liberandone l'immaginazione. Un colorato mix di soluzioni intercambiabili pronte ad assecondare ogni gusto, comunicare il proprio stile, celebrare un'occasione speciale. Non solo. Comoda, traspirante, e dotata di uno stile unico che la differenzia da tutte le altre selle in commercio, è anche un virtuoso esempio di sostenibilità che ha vinto il premio di "prodotto green dell'anno" a COSMOBIKE 2016. Il suo nome deriva dal fatto che è composta da tre strati caratteristici a nido d'ape: la calotta, l'imbottitura e il rivestimento in materiale termoplastico. L'E.V.A. nella imbottitura consente una maggiore ammortizzazione, mentre gli strati di rete (oltre ad offrire una ventilazione e una traspirazione senza precedenti) garantiscono anche un comfort impareggiabile. Le fibre della maglia in polipropilene sono particolarmente resistenti e garantiscono un eccellente grado di resistenza all'acqua. La sella NET, riciclabile al 100% è inoltre assemblata a incastro, senza l'uso di colle o altri equivalenti tossici. Questa rivoluzione è resa possibile da un nuovo processo robotizzato che riduce l'impatto ecologico della produzione, al 100% made in Italy.