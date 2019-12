Principe Carlo presto Re, ma la Regina ‘pone una condizione’-ROYAL FAMILY NEWS

Principe Carlo presto Re: ma la Regina ‘pone una condizione pesantissima’-ROYAL FAMILY NEWS

È ormai diffusa l’indiscrezione secondo cui il principe Carlo potrebbe presto diventare Re. Secondo i rumors pubblicati dal The Sun, la Regina Elisabetta potrebbe abdicare nell’arco di 18 mesi, lasciando il trono al figlio che assumerebbe il nome di Re Giorgio VII. Tuttavia il cambiamento non sarà indolore. Secondo alcune voci, la Regina avrebbe posto una pesantissima condizione al Principe.

Principe Carlo Re se lascia Camilla? RUMORS-ROYAL FAMILY NEWS

A lanciare l’ipotesi, come riporta Libero, è il quotidiano Il Tempo: “E dunque? Il figlio deve liberarsene prima. Come? Con un divorzio super-remunerato. Trecento milioni di sterline e via dalla scena”.

Secondo i primi rumors, la proposta sarebbe già stata fatta e non ci sarebbe stato un no.

Principe Carlo e Camilla: il divorzio si aggiunge agli scandali della Corona

Il principe Carlo e Camilla sono sposati dal 2005, ma la loro non è stata una storia d’amore idilliaca. La crisi risalirebbe a parecchio tempo fa e sarebbe giunta all’epilogo. Il Principe e la Duchessa di Cornovaglia si mostrerebbero ancora insieme solo per evitare nuovi scandali, dopo quelli che hanno coinvolto la famiglia reale negli ultimi mesi. Dopo i presunti dissidi tra William e Harry, Kate e Meghan, il coinvolgimento del principe Andrea con il caso Epstein e l'assenza di Meghan e Harry a Natale, la Corona non potrebbe sopportare anche un divorzio.

Principe Carlo e Camilla: divorzio lampo da 300 milioni di sterline-ROYAL FAMILY NEWS

Secondo recenti rumors, la Duchessa avrebbe già chiesto un divorzio lampo, accompagnato dalla richiesta di 300 milioni di euro per mantenere il silenzio sui segreti della Corona. La famiglia reale è sempre al centro dei riflettori, con news e fake news che si susseguono all’ordine del giorno. L’ultima notizia falsa, smentita da un portavoce di Buckingham Palace riguarda la morte della Regina Elisabetta, assolutamente inventata.

“Vedo che abbiamo raggiunto quel periodo dell'anno in cui devo dissipare le voci sulla morte di Sua Maestà. La regina non è morta. È viva, sta bene, e non vede l'ora di ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali a Buckingham Palace martedì per l'accoglienza alla NATO” ha spiegato Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central.