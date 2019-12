Regina Elisabetta morta per infarto? Buckingham Palace spiega il rumors

Regina Elisabetta morta per infarto? Il rumor scoppiato su Twitter-ROYAL FAMILY NEWS

Ieri sera è scoppiato il panico su Twitter a causa di alcuni rumors che parlavano della presunta morte della regina Elisabetta. L’indiscrezione si è diffusa tramite account falsi, che riportavano falsi loghi della BBC e di Sky News. Il rumors sembrava dunque apparentemente vero e si basava sullo screenshot di una chat di gruppo in cui si sosteneva che la regina Elisabetta fosse morta domenica mattina per un infarto.

Nel giro di pochissimi minuti, l’hashtag #TheQueen ha raggiunto più di 200mila menzioni, entrando in tendenza su Twitter.

“La Regina è morta stamattina, attacco di cuore, verrà annunciato alle 9.30 di domani” si legge nello screenshot del gruppo Whatsapp. Il messaggio è stato scritto da un certo Gibbo, il quale ha affermato che il messaggio arriva dalla chat di un gruppo di guardie reali.

Tuttavia si trattava di una fake news, come ha specificato un portavoce di Palazzo.

‘La regina Elisabetta è viva’: Bukingham Palace rivela le reali condizioni di salute-ROYAL FAMILY NEWS

A mettere a tacere i rumors è stato Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central. Il portavoce ha rivelato che questi pettegolezzi non sono rari e ha poi chiarito la situazione.

“Vedo che abbiamo raggiunto quel periodo dell'anno in cui devo dissipare le voci sulla morte di Sua Maestà. La regina non è morta. È viva, sta bene, e non vede l'ora di ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali a Buckingham Palace martedì per l'accoglienza alla NATO” ha spiegato Proctor.

Le delusioni nell’ultimo periodo sicuramente non sono mancate alla Regina, alle prese con continui scandali, da quello che riguarda il principe Andrea, alla decisione di Harry e Meghan di non trascorrere le vacanze natalizie con la famiglia reale.

La Regina però sta benissimo, come conferma il Palazzo. Tuttavia in questi giorni circolano rumors secondo cui potrebbe abdicare entro 18 mesi, lasciando il trono al figlio Carlo.