Amri, la Germania non paga il premio ai poliziotti italiani. E' polemica

Continua con forza la polemica sul mancato premio della Germania ai poliziotti italiani che hanno ucciso Anis Amri, il terrorista di Berlino, nei giorni precedenti a Natale.

NIENTE PREMIO AI POLIZIOTTI ITALIANI PER LE IMMAGINI DI APOLOGIA AL FASCISMO

Roberto Calderoli e Maurizio Gasparri contestano la decisione della Germania di non premiare i due poliotti italiani che hanno neutralizzato lo stragista Amri a Sesto San Giovanni. Il motivo sarebbe le foto e i riferimenti di destra sui loro profili social. "Mi stupisce - afferma il vicepresidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli - l'atteggiamento della Germania, annunciato da due ministri e confermato anche dalla Csu, di non voler piu' premiare i due nostri agenti eroi del commissariato di Sesto San Giovanni, i due agenti che hanno intercettato e ucciso Amri, l'autore della strage di Berlino di pochi giorni prima, solo perche' nelle loro pagine Facebook avrebbero postato commenti o foto riconducibili all'estrema destra. Alla faccia dell'ingratitudine! Se questi due ragazzi non avessero fermato questo pericoloso terrorista, facendo il loro dovere e mettendo a rischio la loro vita, forse questo jihadista sarebbe ancora libero, libero di uccidere gente innocente, libero di spaventare tutti noi. Ma sono stupito anche per l'imbarazzato silenzio del Governo italiano sulla vicenda e sono ulteriormente stupito leggendo commenti giornalistici che giustificano l'atteggiamento del Governo tedesco e stigmatizzano i nostri due poliziotti solo per aver espresso opinioni personali sulla loro pagina Facebook. Per la serie si e' eroi solo se non si simpatizza con la destra? Mi spiace, io sto dalla parte di questi due ragazzi, per quello che hanno fatto quella notte, per aver rischiato la loro vita per rendere tutti noi piu' sicuri. Cara Germania in tutti questi anni avete usato l'Europa e l'euro a vostro uso e consumo. Quei tempi ora sono finiti, per cui chinate la testa, chiedete scusa e ringraziate chi riesce a fare meglio di voi quello che dovevate fare voi, dato che quella mattina, quando Amri era gia' stato ucciso a Sesto, sostenevate che stava scappando in Danimarca...".

IL SINDACATO DI POLIZIA COISP: "SICUREZZA OSTAGGIO DI IDEOLOGIE POLITICHE"

“Il mancato riconoscimento che a quanto pare la Germania avrebbe inizialmente deciso di conferire ai due Poliziotti italiani che hanno fermato il terrorista Amri può avere solo due significati: o i tedeschi sono talmente campanilisti e si vergognano talmente tanto dei loro insuccessi in tema di sicurezza da non poter ufficializzare la loro inferiorità rispetto alle nostre Forze di Polizia dando addirittura un premio agli italiani; oppure anche in Germania, come purtroppo avviene anche altrove, il tema della sicurezza e le stesse Forze di Polizia sono ostaggio dello scontro fra ideologie politiche che nulla hanno a che fare con il diritto dei cittadini ad essere difesi. Un bravo Poliziotto resta tale, indipendentemente da ciò che fa nella sua vita privata e dalle idee che rimane libero di poter manifestare come tutti gli altri restando nel solco della legalità assoluta. Questa pagliacciata seguita alla drammatica vicenda dell’attentato terroristico compiuto da Amri lascia l’amaro in bocca, per il grave significato che rappresenta sul piano internazionale un gesto denigratorio come risulta il fatto di aver ‘giudicato’ indegni di gratitudine due Appartenenti alla Polizia italiana che, invece, hanno svolto il loro lavoro in maniera encomiabile a beneficio di tutti”. Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, a proposito delle notizie di stampa secondo cui la Germania avrebbe deciso di non dare un riconoscimento ai due poliziotti che il 23 dicembre bloccarono e uccisero in un conflitto a fuoco a Sesto San Giovanni, Anis Amri, l’attentatore che quattro giorni prima a Berlino si era lanciato con un tir sulla folla uccidendo 12 persone e ferendone 55. Il Governo tedesco, secondo le ricostruzioni dei media, ha prima considerato e poi accantonato l'idea di un riconoscimento, a causa delle foto che gli Agenti avevano postato sui social di ispirazione di estrema destra. “Una buffonata, ripeto, che offende l’intelligenza oltre che il coraggio, la professionalità ed il senso del dovere dei Poliziotti italiani - insiste Maccari -. Eppure non si può evitare di evidenziare che anche in casa nostra normalmente si tenta di far passare il tema della sicurezza come qualcosa che farebbe capo a questa o a quella bandiera politica. Un malcostume ed una pratica odiosa di cui facciamo le spese solo noi Appartenenti alle Forze di Polizia, strattonati per la giubba quando si avvicinano le elezioni o messi in croce e limitati in ogni modo e oltraggiati persino nei nostri più elementari diritti come quello di poter comunicare privatamente come ci pare. Ma come mai non importa niente a nessuno se un chirurgo od un arbitro di calcio hanno idee politiche più a destra o più a sinistra? La sicurezza è un diritto di tutti. Chi lavora per fare Sicurezza deve essere preparato, professionale, coraggioso, umano, rispettoso della legge, del dovere, del suo ufficio, indipendentemente dal suo orientamento politico. Chi governa un Paese deve fare in modo che il sistema sicurezza funzioni al meglio possibile, indipendentemente dal colore della bandiera di chi tiene il timone della barca. Il resto sono solo chiacchiere da cronaca rosa di quart’ordine. Un bravo Poliziotto rimane tale. E se a noi i premi tedeschi non servono assolutamente a nulla, ai tedeschi questo piccolo insegnamento evidentemente serve eccome!”.