Conte: “Il Governo è coeso per il raggiungimento degli obiettivi”

“Non c’è una linea Conte-Tria, una linea Di Maio-Salvini. Non ci sono linee contrapposte. Questo governo è molto coeso, agiamo con il massimo coordinamento. Qualsiasi iniziativa che assumiamo di rilievo esterno la concordiamo, quindi non c’è nessuna divaricazione tra posizioni. Qui prevale sempre la linea della ragionevolezza, della tutela degli interessi degli italiani. Per fare questo siamo disponibili a qualsiasi iniziativa, a perseguire qualsiasi obiettivo.” Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando a margine di un evento organizzato da Poste Italiane. A proposito dei piccoli comuni, protagonisti dell'evento di Poste, Conte ha aggiunto: “Abbiamo stanziato 9 miliardi nel prossimo triennio, abbiamo sbloccato alcune decine di milioni per offrire la possibilità ai Comuni di rinegoziare i mutui, che è molto importante. Abbiamo in cantiere ulteriori interventi per i piccoli Comuni che rappresentano l’anima civica e garantiscono la qualità democratica del nostro Paese”.