“Abbiamo stanziato 9 miliardi nel prossimo triennio, abbiamo sbloccato alcune decine di milioni per offrire la possibilità ai Comuni di rinegoziare i mutui, che è molto importante. Abbiamo in cantiere ulteriori interventi per i piccoli Comuni che rappresentano l’anima civica e garantiscono la qualità democratica del nostro Paese” Così il Premier Giuseppe Conte parlando a margine di un evento organizzato da Poste Italiane.