Migranti, al via "pattuglie miste" sul confine Italia-Slovenia

Al via le "pattuglie miste" sul confine italo-sloveno per contrastare al meglio l'emergenza migranti.

"Intanto vediamo che risultati danno le pattuglie miste" iniziate oggi al confine italo-sloveno. "Non è la soluzione, ma è un inizio. Nel caso siamo pronti ad adottarne altre". Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, a poche ore dall'inizio del servizio di pattugliamenti misti tra Polizie italiana e slovena del confine orientale italiano.

"Resta comunque il fatto - ha ribadito - che i confini devono essere tutelati dall'Europa". Negli ultimi mesi, ha confermato il governatore, la pressione politico-diplomatica dell'Italia sulla Slovenia così come sui Paesi dei Balcani, è aumentata affinché per arginare il flusso di arrivi dalla rotta balcanica, tutti facciano la loro parte e affinché "l'Italia non venga lasciata sola nel compito di presidiare il confine via terra". L'interesse italiano, ha aggiunto ancora, è quello di spingere la pressione più in là, cioè sulla Croazia, perché chiaramente la Slovenia non può fare tutto da sola".

"Da inizio anno le riammissioni di clandestini dall'Italia alla Slovenia sono state 146 contro le 158 dello scorso anno. Per noi, dunque, non c'è una grande emergenza". Lo ha dichiarato Marian Stubljar, il rappresentante della direzione generale della Polizia slovena, Marian Stubljar, a margine della conferenza stampa organizzata dalle autorità slovene all'ex valico di frontiera di Lipizza in occasione dell'avvio oggi dei pattugliamenti misti tra Italia e Slovenia per arginare il flusso di migranti in arrivo dalla rotta balcanica al confine orientale italiano. Al 29 giugno di quest’anno, hanno reso noto i rappresentanti della Polizia di Frontiera slovena, le pattuglie slovene al confine con la Croazia hanno rintracciato 5.306 clandestini in territorio sloveno. Nel 2018 erano stati 3.612. "La maggior parte di questi - ha precisato Stubljar - sono cittadini afghani, algerini e pachistani". La Polizia slovena, ha spiegato Stubljar, effettua pattugliamenti misti con l'Austria e con l'Ungheria.