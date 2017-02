Respirare nel modo corretto migliora il benessere psicofisico. Il libro

Uno dei più grandi ostacoli al nostro benessere è quasi sconosciuto: respiriamo troppo. Molti di noi immettono nel loro organismo quasi tre volte la quantità di aria necessaria, contribuendo così a causare o a peggiorare una serie di disturbi tra cui stanchezza cronica, insonnia, problemi di peso e di cuore, ansia, asma. Patrick McKeown ha messo a punto, testandolo su migliaia di persone, un metodo capace di migliorare la quantità di ossigeno che il sangue trasporta a muscoli, cervello e cuore mediante l’applicazione di semplici tecniche al modo in cui respiriamo.

Partendo da un facile test per valutare l’efficienza con cui il nostro corpo utilizza l'ossigeno, il libro spiega come incrementarla, quanto sia importante la respirazione a bocca chiusa, il valore dell’anidride carbonica, come evitare una dannosa produzione di radicali liberi. Dopo aver seguito questo programma solo per poco tempo, anche una persona fuori forma potrà salire le scale senza affanno, correre a prendere un autobus o disputare una partita di calcio, mentre uno sportivo vedrà incrementare in modo deciso le sue performance e il suo rendimento.

Dal campione di triathlon al pantofolaio più irriducibile, il miglioramento di energia, salute, forma fisica è garantito. Facile come respirare!





L’AUTORE

Patrick McKeown ha aiutato a migliorare le prestazioni sportive e la salute di migliaia di persone introducendo nella loro vita esercizi di respirazione e semplici regole clinicamente provati. Dopo la laurea al Trinity College di Dublino, ha completato la sua formazione a Mosca sotto la guida del professor Konstantin Buteyko. L’autore, che ha applicato con successo su di sé questo metodo di respirazione per risolvere l’asma e le apnee notturne che lo affliggevano, offre da oltre quindici anni tutta la sua esperienza e le sue tecniche innovative. McKeown tiene workshop in Irlanda, la sua terra natale, e organizza corsi in Nord America, Europa e Australia.

OXYGEN

di Patrick McKeown

Sperling & Kupfer

pp. 288– euro 17,00

versione ebook disponibile