Castagna, Banco Bpm : “Digitale: le banche italiane sono avanti"

"Rebuilding Italy, Rebuilding Europe", oggi a Milano l'incontro BreakingViews. Tra i partecipanti: Giuseppe Castagna (Banco BPM), Alberto Nagel (Mediobanca), Davide Serra (Algebris). Guarda le interviste di Affaritaliani.it

Dopo un anno travagliato, l’Italia è alla ricerca di stabilità politica e finanziaria. L’insediamento di una nuova commissione europea offre la possibilità di rimodulare le regole del budget europeo e di procedere verso una vera unione bancaria. Quale la via migliore per rivitalizzare l’economia e il sistema bancario italiano? Quali le principali sfide per le banche?

Giuseppe Castagna, CEO Banco BPM, ha detto ad Affaritaliani.it: “Dobbiamo continuare la pulizia dei bilanci che sta andando molto bene e affrontare la problematica dei tassi interesse negativi che continuano ad essere un freno per il landing e quindi per finanziare le piccole e medie imprese. Le banche sono delle grandi aziende: se le compariamo con altre aziende vediamo quanto esse siano avanti sia rispetto alle tematiche ESG sia sul digitale. Purtroppo sono aspetti poco noti, ma noi come Banco BMP, ad esempio, abbiamo al nostro interno una banca digitale (Webank). A partire da queste basi dobbiamo costruire un livello di servizi sempre maggiori per i nostri clienti. Rispetto al tema della gender diversity, toccato a più riprese dai partecipanti alla tavola rotonda, Castagna ha sottolineato come questo sia un aspetto a cui Banco BPM guarda con molta attenzione: “Abbiamo appena rinnovato il nuovo board, raggiungendo il 40% di gender diversity”.



VIDEO - Castagna, Banco BPM: "ESG e digitalizzazione, le banche italiane sono avanti"

Davide Serra, CEO Algebris, ha detto ad Affaritaliani.it: “Le banche europee devono continuare a ridurre la loro complessità, focalizzarsi sul core business e aumentare la profittabilità per unità di rischio. La digitalizzazione è il tema numero uno per il settore bancario che deve imparare a gestirlo muovendo più catena del valore attraverso il tema del digitale”.

Anche la sostenibilità è un tema fondamentale per il futuro delle banche, ma non solo. “Oggi avverto la comprensione del concetto di ecosistema, me ne sono accorto a Davos e anche qui oggi. Tutti devono fare del loro meglio, si tratta di una responsabilità condivisa”.

Sul risultato delle elezioni regionali ha detto: “In Italia c’è un barometro del rischio politico che si chiama spread. Dopo le elezioni in Emilia Romagna lo spread è sceso; dal punto di vista della sostenibilità economica questo è molto positivo”.