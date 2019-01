Fincantieri, stop Ue su Stx. Galli (Mise): "Incomprensibile. L'Ue si scredita"

"E' un argomento molto serio. L'Europea dimostra che fa di tutto per screditarsi agli occhi dei cittadini europei in generale e italiani in particolare". Il viceministro allo Sviluppo Economico Dario Galli, Lega, commenta con Affaritaliani.it la decisione dell'Unione europea di esaminare l'acquisizione da parte di Fincantieri della francese Stx. "E' del tutto incomprensibile. Prima c'era un proprietario asiatico e andava tutto bene, ora che arriva una proprietà comunque europea, di una grande azienda che fornisce tutte le garanzie del caso si mette di mezzo l'Unione europea? E' assurdo, ed è perfino difficile commentare questa notizia. Non si trova una qualunque ragione per comprendere la decisione dell'Ue".

Una ritorsione contro l'Italia? "Può essere qualunque cosa. Non ci sono state offerte di, Fincantieri garantisce competenza, capacità industriale e tecnica, quindi? Non solo, se la società francese ha messo in vendita una quota vuol dire che qualche problema ce l'aveva. A fronte del fatto che sono state date tutte le garanzie non si capisce che problema possa esserci. L'Ue dimostra ancora una volta che è davvero difficile comprendere come agisce. Non difende i confini, non difende le identità, la storia, le tradizioni e non difende nemmeno questo tipo di questioni? Allora, a che cosa serve l'Unione europea?", conclude Galli.

LA NOTIZIA/ Fincantieri, l'Ue avvia l'esame sull'acquisizione di Stx: "Rischia di nuocere alla concorrenza europea e mondiale"



La Commissione europea ha accolto la domanda presentata da Francia e Germania che la invitavano a esaminare, alla luce del regolamento sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique (nuovo nome di Stx) da parte di Fincantieri. Secondo la Commissione l'operazione rischia di nuocere "in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale" a livello europeo e mondiale. Lo rende noto l'antitrust europeo.

Il progetto di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri non raggiunge le soglie di fatturato previste dal regolamento Ue sulle concentrazioni per le operazioni che devono essere notificate alla Commissione a causa della loro dimensione europea. Esso è stato però oggetto di notifica per autorizzazione in Francia e in Germania. "La Francia ha presentato alla Commissione una domanda di rinvio a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Ue sulle concentrazioni. Tale disposizione permette a uno o più Stati membri di chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che pur non rivestendo una dimensione europea incide sugli scambi all'interno del mercato unico e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nei territori degli Stati membri che presentano la richiesta", scrive la Commissione in una nota.

La Germania si è associata alla richiesta di rinvio trasmessa dalla Francia. "Sulla base degli elementi forniti dalla Francia e dalla Germania, e fatti salvi i risultati della sua indagine esaustiva, la Commissione ritiene che l'operazione potrebbe nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale, in particolare per quanto riguarda il mercato mondiale delle navi da crociera. La Commissione ha inoltre concluso di rappresentare l'autorità più idonea a valutare i potenziali effetti transfrontalieri dell'operazione. Di conseguenza, l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri sarà esaminata nella sua integralità da parte della Commissione", spiega Bruxelles. Per questo, la Commissione "intende ora chiedere a Fincantieri di notificare l'operazione".

Eliseo, nessuna forma ritorsione politica - Stx-Fincantieri? "A seguire il dossier è la Commissione europea, la Francia non ha chiesto assolutamente nulla. Non bisogna in alcun modo vederlo come una forma di ritorsione politica": è quanto affermano fonti dell'Eliseo rispondendo a una domanda sull'avvio dell'esame Ue su Stx.