Italian Energy Summit: Monti, Edison, il mini idroelettrico, energia diffusa

Italian Energy Summit: Nicola Monti, Edison, il mini idroelettrico, energia diffusa

All'Italian Energy Summit Nicola Monti, responsabile divisione Power Asset Edison, spiega in cosa consiste il “mini idroelettrico”, fatto di piccoli impianti: “il mini idroelettrico consiste in impianti che hanno una taglia al di sotto dei 3 o 4 megawatt, di acqua fluente, che sono generalmente installati su canali o su traverse esistenti. Hanno un bassissimo impatto ambientale e un coefficiente di utilizzo alto. Oggi ce ne sono circa tremila in Italia, c'è secondo noi un potenziale di crescita di circa 1-2 gigawatt. Siamo interessati a una logica di aggregazione di questi piccoli impianti in territori dove già siampo presenti con altre attività idroelettriche, questo ci permette di integrare il portafoglio creando efficienza”.

VIDEO - Italian Energy Summit: Nicola Monti, Edison, il mini idroelettrico, energia diffusa