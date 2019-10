Mediobanca, Nagel incassa l'appoggio di BlackRock.Del Vecchio strada in salita

Un appoggio importante non per questa assemblea, per cui Leonardo Del Vecchio ha depositato una quota vicina all’8% (ma i rumors lo hanno dato fino a qualche giorno fa detentore di un pacchetto maggiore sotto il 10% in procinto di salire oltre la soglia rilevante), ma per le strategie future. Quelle che presenterà al mercato il 12 novembre e che sono finite nel mirino del patron di Delfin, il suo primo azionista.



Stando a quanto rivela MF, l’amministratore del Mediobanca Alberto Nagel, negli incontri con i molti investitori istituzionali presenti nel capitale di Piazzetta Cuccia e tenuti nelle scorse settimane in vista della scadenza di importanti momenti societari prossimi in agenda, avrebbe ricevuto l’appoggio dei fondi e degli asset manager che oggi hanno in portafoglio pesanti pacchetti di azioni della merchant bank.

Tra gli altri anche BlackRock che, con il suo 4,98%, è il quarto azionista di Mediobanca dopo Unicredit, Vincent Bolloré e Del Vecchio. Nei meeting one to one Nagel pare che abbia incassato il gradimento degli istituzionali, a partire proprio da BlackRock oltre che sulla corporate governance attualmente vigente nella merchant bank, anche sulle future linee del piano industriale che il Ceo sta ultimando.



Oltre che su Mr Luxottica, gli occhi del mercato ora sono su UniCredit che ha sempre classificato quella in Mediobanca come partecipazione finanziaria e quindi liquidabile in qualsiasi momento se foriera di plusvalenza, ma che ha sempre voluto garantire l’indipendenza delle Generali. le vere manovre in Piazzetta Cuccia si avranno dopo l’assemblea di lunedì e la presentazione del piano.