Non vedenti, arriva la detrazione per i cani.Nella manovra una dote da 1.000€

Arriva una detrazione "forfettaria" di 1.000 euro per sostenere le spese "dei non vedenti per il mantenimento dei cani guida": la commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento, in una versione riformulata, ampiamente sostenuto dai gruppi parlamentari. L'emendamento e' stato corretto nel corso della seduta facendo in modo, secondo quanto affermato, che la detrazione valga per il 2019 e anche per il 2020.

"Il cane è il miglior amico dell’uomo, specialmente per i non vedenti i cui amici a quattro zampe addestrati ad essere cani guida rappresentano un supporto concreto nell'affrontare le difficoltà della disabilità. Per questo aumentiamo la detrazione fiscale della spesa per il mantenimento dei cani guida, in una misura forfettaria pari a mille euro", commentano i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio alla Camera.