Pirelli debutta in Borsa e tiene nonostante il calo di Piazza Affari

Pirelli debuta in Borsa. Dopo un avvio timido, nella seconda parte di giornata il titolo recupera e - nonostante Piazza Affari in deciso rosso (-1,4%) - chiude le contrattazioni con un calo limitato allo 0,46%, facendo quindi meglio del mercato. Il prezzo finale di 6,47 euro per azione e' appena al di sotto dei 6,5 euro, il valore cioe' a cui sono stati collocati i 400 milioni di titoli ora sul mercato (con un flottante del 40%), ma superiore ai 6,28 euro, minimo toccato nei primissimi minuti di contrattazione.

L'offerta Pirelli, le cui azioni hanno iniziato le contrattazioni al prezzo di 6,5 euro (corrispondenti a una capitalizzazione di 6,5 miliardi), è stata interamente sottoscritta e ha ricevuto una domanda pari a 2,4 volte il quantitativo massimo riservato al collocamento istituzionale. Il gruppo guidato dall'amministratore delegato Marco Tronchetti Provera ha collocato il 40% del capitale del gruppo (compresa l'opzione greenshoe) e quindi alla holding Marco Polo (poi comunque destinata a scindersi) spetterà inizialmente il 60% del capitale.

Tra i principali investitori ci sono due società con almeno il 2% (con un impegno quindi intorno a 130 milioni) ovvero Deka Investment e Pelham Capital, molti gestori con quote tra 80 e 100 milioni ma anche Banca d'Italia e la Cassa depositi e prestiti francese (Cdc) che comunque hanno acquistato quote minori. Nessun azionista dovrebbe avere quote rilevanti, pari o superiori al 3%, fatta eccezione per Marco Polo che poi come detto dividerà la partecipazione tra ChemChina (principale azionista ma sotto il 50%), Camfin e i russi di Lti. Banca di Italia, secondo le indiscrezioni, avrebbe investito una quindicina di milioni di euro. Mentre restando a soggetti legati alle istituzioni, anche la Cdp francese avrebbe scelto di diversificare i suoi investimenti scommettendo sugli pneumatici italiani.

In più, sono state assegnate 35 milioni di azioni a 33.124 risparmiatori di cui 15.475.000 azioni sono andate a 30.465 richiedenti che hanno aderito al lotto minimo mentre 19.525.000 azioni sono andate a 2.659 richiedenti, sempre appartenenti al pubblico indistinto ma che hanno aderito al lotto minimo maggiorato. Intanto, non è stato raggiunto l'obiettivo di equity value, cioè l'obiettivo di valore delle azioni, a cui era subordinata la corresponsione dell'incentivo fissato per il piano di incentivazione straordinario di Pirelli. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il piano, denominato 'Special Award è in favore di "un selezionato panel di alti dirigenti e senior manager, tra i quali l'amministratore delegato e vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera.

Pirelli rientra in Borsa "più forte di prima", ha commentato il Ceo, nel corso della cerimonia di quotazione. "Abbiamo portato a bordo 250 investitori internazionali di alto livello - ha proseguito - l'obiettivo è portare l'azienda al successo". Sul libro di Borsa Italiana, Tronchetti ha lasciato questo messaggio: "Da oltre 145 anni scriviamo ogni giorno la nostra storia immaginando il futuro".