Unicredit, se la Boschi fosse intervenuta avrebbe fatto metà del suo dovere

Se Maria Elena Boschi fosse intervenuta nell'emergenza Banca Etruria sondando un colosso come Unicredit che in passato ha inglobato e rilanciato decine di banche, perché studiasse il dossier, avrebbe fatto solo il suo dovere, in sintonia con la Banca d'Italia, per salvare non suo padre, che non aveva niente da cui salvarsi come ha dimostrato l'inchiesta che l'ha prosciolto,ma per salvare semmai i correntisti, i risparmiatori, gli azionisti, i lavoratori, che poi hanno perso tutto.

Al suo posto tutti l'avremmo fatto. De che stamo a parla'? Ma per favore...