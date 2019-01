Costantino della Gherardesca: "Apri e Vinci? Un quiz a domicilio. L'amore? Non me lo posso permettere perché.."

“Apri e Vinci? E’ un quiz inusuale perché ‘a domicilio’. Vado in giro per l’Italia ed entro nelle case degli italiani”, Costantino Della Gherardesca spiega ad Affaritaliani.it il suo nuovo programma che andrà in onda su Rai 2 dal 7 gennaio (dal lunedì al sabato alle 16,45 e la domenica alle 20). Il popolare conduttore tv e opinionista si racconta tra tv e vita privata. Il suo 2019? Sarà un anno non solo di televisione, in cantiere ci sono anche delle sperimentazioni “su altre piattaforme, come il web”. E l’amore? “Non me lo posso permettere finanziariamente, perché mi devo concentrare sul lavoro in questo momento della mia vita. Cercare l’amore è un lavoro, uno si deve applicare, scendere a compromessi e...”

L’intervista a Costantino della Gherardesca

Che spaccato dell’Italia hai incontrato viaggiando l’Italia con “Apri e Vinci”?

“E’ un programma interessante perché si ha occasione di vedere la vita e le dinamiche dentro queste case. Trovo persone allegre e spiritose, anche perché mi presento alle loro porte con dei soldi in palio. Quindi mi accolgono volentieri. E poi..”

Poi?

“Sono molto felici perché il quiz viene a casa loro: non devono andare negli studi televisivi che spesso mettono un po’ di inibizione nelle persone che non fanno tv - il palco, piuttosto che il pubblico sono elementi che possono intimidire. Invece così ho trovato gente più disinibita e allegra, io sono l’ospite e non loro. Ho trovato persone accoglienti, soprattutto nel Sud Italia”.

Che tipo di programma sarà?

“E’ un quiz a doppia lettura, c’è sia l’elemento del gioco – tanto e vero che dobbiamo girare l’Italia con un notaio vero e proprio perché ci sono dei soldi in ballo – e poi c’è l’elemento di voyerismo, il vedere la vita di tutte le tipologie immaginabili di famiglie italiane”

Costantino della Gherardesca



Si è chiuso un anno che per te è stato molto pieno (Pechino Express a The Voice, Le spose di Costantino)...

“Per quel che concerne la tv sono molto soddisfatto. Oltre alla televisione, adesso vorrò fare delle sperimentazioni su altre piattaforme, come il web. Però è una cosa su cui devo ancora iniziare a lavorare. E’ un momento di grande cambiamento, quindi secondo me bisogna fare anche cose un po’ nuove".

Per quanto riguarda la vita personale…

"E' molto noiosa. Perché lavoro, non sono socievole, non frequento gente della televisione, sono single. La mia vita è: lavoro, rientro a casa in tempo per guardare i notiziari, ordino del cibo delivery e mangio davanti alla tv. Questa è la mia vita. Ahimè sono sempre in imbarazzo con i giornalisti perché non ho una vita avvincente da raccontare”

Beh allora magari per il 2019 la tua speranza è trovare l’amore…

“(ride, ndr) Non me lo posso permettere finanziariamente, perché mi devo concentrare sul lavoro in questo momento della mia vita. Cercare l’amore è un lavoro, uno si deve applicare, scendere a compromessi, innamorarsi – con tutti i patemi d’animo – è un grande sforzo che io invece devo applicare al lavoro”

Quindi il tuo 2019 sarà un anno a tutta tv e web…

“Esatto. Poi magari mi hai dato tu un’idea: potrei fare un programma multi-piattaforma dove cerco l’amore”

Uniresti l’utile al dilettevole…

“Unisco l’utile… diciamo al dilettevole. Ormai è diventata un’aspettativa l’amore. Quando ero un ragazzino eravamo dei ribelli. Noi omosessuali eravamo gente contro-cultura che non voleva assolutamente fare famiglia. Adesso invece ho una mia zia che mi dice ‘Costantino perché non trovi un compagno?’. E’ cambiato tutto totalmente. Dalla liberazione sessuale siamo passati, noi uomini gay, ad avere le stesse pressioni che potevano avere le donne negli anni ’50 quando non si sposavano. Non a caso tu anche tu giornalista mi ha chiesto ’troverai l’amore?’. Come dire… ‘perché sei ancora zitello Costantino?’. Quindi sento la pressione, ma sento ancora di più la… pressione fiscale. E mi devo concentrare su quest’ultima”