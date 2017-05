Nicola Savino lascia la Rai e sbarca a Mediaset. E Giletti a Domenica Live

Nicola Savino lascia la Rai e sbarca a Mediaset alle Iene



Nicola Savino lascia la Rai e sbarca a Mediaset. Lo rivela il settimanale OGGI nel numero in edicola da domani. A sorpresa, ha apposto la sua firma al nuovo contratto. Dopo quattro edizioni di Quelli che il calcio sarà tra i volti de Le Iene nella prossima stagione: in passato ha già lavorato nello show di Italia 1 come autore e voce fuori campo. Il contratto prevede 37 prime serate, tra Le Iene e un nuovo progetto top secret.



Massimo Giletti dalla Rai a Domenica Live



Massimo Giletti dalla Rai a Mediaset? E' l'altra grande indiscrezione che gira in queste ore nel tele-mercato. L'idea sarebbe di affidargli la prima parte di Domenica Live su Canale 5 che avrebbe uno stile simile a quello de L’Arena di Rai 1. Ma attenzione anche alle voci che danno Giletti pronto anche per una prima serata di informazione e inchiesta sulla rete ammiraglia Mediaset.