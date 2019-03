Cosmoprof Worldwide Bologna 2019 al via: 3.033 espositori da oltre 70 paesI

Le tecnologie produttive all’avanguardia, i prodotti più innovativi, le proposte più sostenibili per l’ambiente che sfruttano i risultati della ricerca più avanzata si intrecciano con gli ingredienti e i trattamenti risalenti ad antiche tradizioni popolari. A Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, la manifestazione B2B per l'industria cosmetica, leader a livello mondiale, va in scena un viaggio nel tempo nel regno della bellezza.



“Cosmoprof Worldwide Bologna, fiore all’occhiello di BolognaFiere, anche per il 2019 registra risultati in crescita – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere – Con 3.033 espositori da oltre 70 paesi – e una crescita complessiva della manifestazione dell’8,2% - e più di 265.000 operatori professionali da 152 paesi attesi a Bologna, la manifestazione si conferma l’appuntamento chiave per l’intera industria cosmetica. A Cosmoprof a Bologna, che porta la cultura e l’eccellenza del nostro territorio nel mondo, nuovi importanti eventi continuano ad aggiungersi nei principali mercati internazionali. Forte delle consolidate presenze nei 5 continenti (Europa, Asia, America, Sud America, India), dallo scorso ottobre, con l’acquisizione del gruppo tedesco Health and Beauty, il network Cosmoprof ha rivolto l’attenzione allo sviluppo in Europa. Sarà questo il nuovo terreno di crescita della nostra piattaforma”.

“L’industria cosmetica italiana è un’eccellenza sia per la qualità manifatturiera dei suoi prodotti sia per l’innovazione tecnologica che esprime. Grazie alla partnership storica con BolognaFiere Cosmoprof, in occasione dell’edizione 2019 dell’evento di riferimento per il nostro settore valorizzeremo il comparto, formato da aziende orientate al miglioramento continuo – commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia – La solidità della nostra industria è testimoniata dai dati: nel 2018, anche a fronte di una contrazione del PIL, il fatturato globale del settore ha mantenuto un trend positivo (+2,1%) superando gli 11,2 miliardi di euro; all’estero i cosmetici made in Italy sono sempre più richiesti come segnalano le esportazioni in crescita del 3,6% con un valore di 4.800 milioni di euro. Cosmoprof Worldwide Bologna permetterà di confermare, ancora una volta, la competitività del sistema italiano della cosmetica, richiedendone il giusto riconoscimento alle istituzioni”.



LA CRESCITA DELLA MANIFESTAZIONE

Grazie ad una disposizione più funzionale dei padiglioni, Cosmoprof Worldwide Bologna 2019 registra una crescita importante di alcuni settori chiave. In particolare, cresce l’area riservata a Cosmopack, il salone dedicato al contract manufacturing e al private label, ai macchinari di processo e di confezionamento, al packaging primario e secondario, agli applicatori e al comparto degli ingredienti e materie prime.

Oltre ai padiglioni 20, 15, 15A e 18, per il 2019 Cosmopack occupa parte della hall 19, con una crescita complessiva del 9%.



Cosmoprime, l’area dedicata alla cosmesi di alta gamma con una distribuzione selettiva, è ubicato nel padiglione 14, eguagliando la superficie espositiva dello scorso anno. Nelle aree speciali, in aumento i marchi rappresentati; in particolare, cresce l’Extraordinary Gallery, con 71 aziende (+4% rispetto al 2018).



Crescono i padiglioni dedicati al canale professionale. Il settore Estetica e Spa registra una crescita del 21% dell’area espositiva, grazie all’ubicazione all’interno dei nuovi padiglioni 28, 29 e 30, ristrutturati lo scorso anno. Oltre ad una maggiore fruibilità e sfruttamento dell’area espositiva, grazie ad una struttura architettonica modulabile, i nuovi padiglioni presentano tecnologie e soluzioni innovative che consentono di sfruttare maggiormente la luce naturale, riducendo l’impatto energetico.

Molto importante la crescita del settore Hair, che vede in generale una maggior presenza di aziende italiane, a testimonianza di una ripresa del mercato nazionale. Il settore registra una crescita del 4,5% rispetto al 2018, con l’acquisizione, oltre ai padiglioni 25, 31, 32 e 35, del padiglione 37.

In aumento anche le collettive nazionali, 26, che registrano un +3,5% rispetto alla scorsa edizione e rappresentano il meglio delle piccole e medie imprese di Austria, Belgio, California, Cile, Cina, Corea, Emirati Arabi, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Indonesia, Irlanda, Israele, Lettonia, Pakistan, Polonia, Romania, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, UK.

Tra le novità per l’edizione 2019, l’area dedicata a Il Tarì, il polo produttivo e fieristico con oltre 400 aziende di gioielleria, oreficeria, coralli e cammei, orologeria, accessori moda ed oggetti diversi dai preziosi, situato a Marcianise, in provincia di Caserta. A Cosmoprof Worldwide Bologna una lounge situata nel mezzanino tra i padiglioni 21 e 22 ospita le aziende più rappresentative del comparto bigiotteria dedicato alla profumeria, in rappresentanza dell’eccellenza della produzione orafa italiana.



IL CENTRO SERVIZI: IL CUORE PULSANTE DI COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA

E’ il centro servizi, cuore pulsante della manifestazione, il palcoscenico delle iniziative di Cosmoprof Worldwide Bologna che coinvolgono l’intera industria cosmetica in un viaggio all’interno dell’universo beauty: dalle scoperte del passato che hanno posto le basi per la nascita dell’industria moderna alle tecnologie, alle formulazioni, ai materiali e ai device all’avanguardia utilizzati oggi dalle aziende leader del mercato e dai retail più all’avanguardia.

Trait d’union tra passato e futuro, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare. Da sempre Cosmoprof ha dato spazio alla cosmesi green, e per l’edizione 2019 la manifestazione vuole fare un passo ulteriore, in uno scenario sociale e geo-politico che impone una maggior attenzione all’equilibrio del nostro ecosistema.



LEONARDO GENIO E BELLEZZA

Dal 14 al 18 marzo il centro servizi ospita una mostra inedita, dedicata alle innovazioni portate dal genio di Leonardo da Vinci in ambito cosmetico, in un percorso alle origini dell’industria moderna. L’installazione, dal titolo “Leonardo Genio e Bellezza”, nasce dalla collaborazione tra Cosmoprof, Cosmetica Italia, associazione nazionale delle imprese cosmetiche, e Accademia del Profumo, in occasione della celebrazione dei 500 anni dalla scomparsa dell’artista. In mostra una selezione delle riproduzioni dei codici con gli studi di Leonardo da Vinci sulle tecniche di estrazione più avanzate, in uso ancora oggi nel settore delle fragranze, sulle piante e i fiori più indicati per la colorazione dei capelli, e sulle acconciature più originali consigliate alle dame rinascimentali e visibili in molti dipinti del maestro.



NO.CO.: NO COMPROMISE

Un’installazione multi-settore, che ripercorre tutti i processi di produzione di un prodotto per la cura e la detersione dei capelli: questo è NO.CO. – NO COMPROMISE. L’area, proposta nel padiglione 19 per la settima edizione di The Cosmopack Factory, illustra il ciclo tecnologico che porta a una produzione industriale sostenibile. Oggetto dell’iniziativa è un prodotto personal care per la cura dei capelli, NO.CO. che, grazie ad una formulazione naturale frutto delle ricerche più avanzate, si può classificare come “water-safe”: per eliminarlo, è sufficiente un terzo della normale quantità di acqua utilizzata in fase di risciacquo di un comune shampoo. Inoltre, il packaging primario è completamente realizzato in PET riciclabile, derivato direttamente dai contenitori di plastica raccolti durante Cosmoprof all’interno del quartiere fieristico.



Alla realizzazione del progetto hanno contribuito l’agenzia di design centdegrès, che ha realizzato il layout del packaging, e alcune aziende espositrici di Cosmopack: Cosmoproject per la formula, Omas Tecnosistemi per il macchinario, Verve per il packaging e da Aliplast per quanto riguarda il polimero PET rigenerato per la realizzazione del flacone.

COSMOPROF E COSMOPACK AWARDS

Cosmoprof e Cosmopack Awards premiano i progetti più innovativi presentati dagli espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019. Di edizione in edizione, l’iniziativa raccoglie un riconoscimento sempre maggiore dagli operatori e dagli opinion leader del settore, perché è il primo contest che coinvolge tutti i comparti dell’industria cosmetica.



L’edizione 2019 si arricchisce di un nuovo tassello: grazie all’installazione The Store al centro servizi, il progetto diventa dinamico e più coinvolgente. L’area, progettata in collaborazione con l’agenzia di design centdegrès, propone una customer experience interattiva, grazie alle innovazioni presentate da importanti aziende internazionali del settore beautytech, che consentono ai visitatori di testare i prodotti e accedere a contenuti e informazioni esclusive.

COSMOTALKS

Per la terza edizione consecutiva, CosmoTalks offre ad operatori del settore, responsabili marketing e comunicazione, R&D e brand manager delle multinazionali del beauty uno sguardo esclusivo sull’evoluzione dell’industria cosmetica del futuro.

Sono oltre 30 le sessioni in programma, nelle giornate di Giovedì 14, Venerdì 15 eSabato 16 Marzo, con la partecipazione di 150 speaker internazionali. 2 i palcoscenici riservati all’iniziativa, situati entrambi all’interno del Centro Servizi.



Tra i temi trattati, l’analisi delle ricerche, dei nuovi prodotti, dei trend di consumo e degli strumenti digital che opinion leader, agenzie di trend e aziende leader internazionali hanno individuato come base per l’evoluzione del settore. Filo conduttore delle sessioni in programma, lo sviluppo sostenibile dell’industria cosmetica.



COSMOTRENDS

Da oltre 50 anni Cosmoprof Wordlwide Bologna è un osservatorio privilegiato per scoprire in anteprima i prodotti novità e le nuove collezioni che diventeranno poi i must-have dell’industria beauty.



Grazie al contributo di Beautystreams, agenzia di trend di fama internazionale, CosmoTrends offre un’anteprima dei trend e dei prodotti da non perdere dell’edizione 2019, che detteranno lo sviluppo del mercato dei prossimi mesi. La prima selezione, con 40 tra le migliori proposte delle aziende espositrici, è in mostra all’ingresso del padiglione 14 di Cosmoprime. Un report complessivo sarà quindi redatto al termine dell’edizione 2019 con i prodotti più di tendenza dell’intero salone.



BEAUTY GIVES BACK HOSTED BY BOUTIQUE

L’edizione 2019 di Boutique, l’iniziativa benefica di Cosmoprof, sostiene La forza e il sorriso, il progetto di responsabilità sociale patrocinato da Cosmetica Italia, che con i suoi laboratori presenti in tutta Italia aiuta le donne che affrontano il cancro a rivedersi belle e a ritrovare autostima e fiducia in se stesse. A fronte di una donazione, i visitatori possono ricevere in omaggio un assortimento di prodotti a scelta tra quelli in esposizione presso l’installazione nel Centro Servizi.



COSMOPROF SOCIAL AREA

All’interno di Cosmoprof Social Area, il pubblico può interagire con la fiera e condividere la propria esperienza a Cosmoprof sui canali social dell’evento. Tema dell’installazione, la sostenibilità e la sua influenza sulle nostre azioni di ogni giorno.