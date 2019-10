In arrivo tre nuovi manager, Original Marines completa la propria struttura

Original Marines completa la struttura organizzativa con tre nuove nomine: Antonio Cavallera assume la carica di Hr director, Emiliano Cirotti diventa Retail director e Rocco Rella Marketing & E-commerce director. L’inserimento nell’organigramma aziendale di queste tre figure strategiche rientra nel piano di razionalizzazione delle attività e di semplificazione della struttura societaria, sempre nel segno della continuità gestionale garantita dal presidente Antonio Di Vincenzo, ed ha l’obiettivo di completare il percorso di riorganizzazione avviato rendendo i processi decisionali del gruppo ancora più integrati ed efficienti.

“Ritengo che la nuova organizzazione aziendale -commenta di Vincenzo, presidente di Imap Export, società che detiene il marchio Original Marines- sia coerente con la nostra volontà di rendere Original Marines sempre più flessibile, snella e veloce. Riorganizzazione, semplificazione ed efficienza sono i tratti fondamentali del nostro passaggio da family company a management company. Consolidamento del mercato italiano ed espansione all’estero sono i binari lungo i quali si muoverà il nostro piano industriale; siamo giunti alla seconda fase di un importante progetto che riguarda il futuro e che verrà presentato nei prossimi mesi”.

Antonio Cavallera (nella foto), manager di comprovata esperienza nell’ambito delle risorse umane, prima di approdare in Original Marines ha lavorato per oltre tredici anni nel Gruppo Natuzzi in diversi ruoli e con responsabilità crescenti; Emiliano Cirotti, esperto del mondo retail, prima del suo ingresso in Original Marines è stato Head of Retail e Marketing Primadonna Collection, dove è arrivato dopo un’esperienza di quattro anni come Retail Director presso Bialetti Store. Infine, Rocco Rella, manager con una importante carriera nel marketing, prima del suo ingresso in Original Marines ha maturato una lunga esperienza nel Gruppo Natuzzi fino a diventare, nel 2015, Worldwide Marketing Director, responsabile della definizione della strategia di marketing del brand Natuzzi Italia.