Ascolti Tv Auditel, catastrofe Rai1: Cuccarini umiliata da un film Tv tedesco

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 16 agosto 2019, in prima serata, vedono tornare su Rai1 Grand Tour, condotto da Lorella Cuccarini con Alessandro Mellone e "Peppone". La terza puntata del programma si è scontrata direttamente con il film Tv della serie Rosamunde Pilcher in onda su Canale 5, dal titolo Un piacevole imprevisto. Su Rai2, Nel segno del Giallo, con il film Tv Tutta la verità su mia madre (2014) con Rosalie Thomass mentre su Rai3 è andato in onda il film Latin Lover (2015) con Virna Lisi.

Su Rete4 il cult Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan (1973) con Clint Eastwood e su Italia1 gli episodi 19 e 20 di Chicago Med 3 con Yaya Da Costa. Su La7 il classico Vacanze Romane (1953) con Audrey Hepburn, su TV8 il meglio di X-Factor con Alessandro Cattelan e sul Nove I migliori fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha presentato la puntata dedicata ai "Pezzi da '90" di Emilio Levi, e Paperissima Sprint Estate di Antonio Ricci ha divertito con Vittorio Brumotti, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. La solita contesa tra talk show, incentrata sulla crisi di Governo, ha visto Tg2 Post condotto da Maria Antonietta Spadorcia scontrarsi con Veronica Gentili alle redini di Stasera Italia su Rete4 e David Parenzo e Luca Telese, conduttori di In Onda su La7.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai 1 la terza puntata di Grand Tour fa un "Grand Flop" fermandosi a 1.491.000 spettatori (9.8% di share), battuta da Canale 5 con Rosamunde Pilcher – Un piacevole imprevisto e i suoi 1.844.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai 2 Tutta la verità su mia madre raduna 1.032.000 spettatori (6.8% di share), battuto da Italia 1 con Chicago Med 3 e i suoi 1.069.000 spettatori (6.9%). Su Rai 3 Latin Lover convince 731.000 spettatori (4.7%), battuto da Rete 4 con Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan e i suoi 746.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Vacanze romane totalizza 464.000 spettatori con uno share del 3.4%, battendo Tv8 con X Factor – Il Sogno e i suoi 419.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie ben 541.000 spettatori con il 3.5% di share.

In access prime time, Techetechetè conquista 2.985.000 spettatori con il 18.2% di share (programma più visto in tutta la giornata, sia sulla Rai sia su Mediaset), mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate raduna 2.379.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai 2 TG2 Post convince 833.000 spettatori con il 5.1%, su Rete 4 Stasera Italia Estate attira 1.022.000 spettatori (6.3%), nella prima parte, e 1.240.000 spettatori (7.6%), nella seconda parte, prevalendo anche su In Onda che su La7 si ferma questa volta a 758.000 spettatori (4.6%).

Sul flop di Lorella Cuccarini e della dissennata scelta da parte di Rai1 di mandarla allo sbaraglio con Grand Tour bruciandone il ritorno in Rai il prossimo autunno con La Vita in Diretta accanto ad Alberto Matano ne abbiamo parlato esaurientemente qui (clicca per leggere). Ancora una volta sono le teche Rai a salvare le castagne dal fuoco all'Ammiraglia del Servizio Pubblico, mentre Veronica Gentili ottiene risultati assai migliori di Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4.