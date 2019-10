Ascolti Tv: Flop pomeriggio di Rai1 con Balivo e Cuccarini-Matano. Top D'Urso

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 21 ottobre 2019, in fascia pomeridiana, registrano un'altra ecatombe di ascolti per Rai1 con Vieni da Me di Caterina Balivo che si è fermato a 1.566.000 spettatori (11.5% di share) e con La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano fermatisi a 1.458.000 spettatori con il 13.3% (presentazione 1.088.000 – 10.9%), strabattuti da Barbara D'Urso con Pomeriggio Cinque e il suo 17.4% con 1.784.000 spettatori nella prima parte, 17.4% con 2.001.000 spettatori nella seconda e 13.8% con 1.789.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai social network.

Se Atene piange, Sparta non ride... su Rai 2 Detto Fatto di Bianca Guaccero ristagna sui 630.000 spettatori (4.9%), mentre Rai3 tiene alto l'onore del Servizio Pubblico con Geo di Sveva Sagramola e i suoi 1.152.000 spettatori con il 10.2% di share. Uomini e Donne di Maria De Filippi, dal canto suo, fa sfracelli con il 23.7% e 2.985.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.6% con 2.601.000 spettatori). Mentre rimane stabile su Rai1 la soap Il Paradiso delle Signore con i suoi 1.487.000 spettatori (13.5%). Salvata dall'Ad Fabrizio Salini, si conferma la trasmissione con lo share più alto del pomeriggio di Rai1.