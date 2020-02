Ascolti Tv: Francesca Fialdini nuova star di Ballando con le Stelle?

Francesca Fialdini potrebbe approdare a Ballando con Le Stelle di Milly Carlucci, reduce dal successo del Cantante Mascherato

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del Cantante Mascherato, la nuova avventura di Milly Carlucci, si sono rivelati più che vincenti e la conduttrice (che non sbaglia un colpo) sta già pensando a una nuova stagione all'insegna di nuovi concorrenti misteriosi. Mentre non è più un mistero che la star di Da noi...A Ruota Libera, programma domenicale pomeridiano di Rai1 che ha risollevato lo slot orario, potrebbe diventare una danzatrice d'eccezione di Ballando con le Stelle.

Stiamo parlando di Francesca Fialdini, che - in forse per debuttare come ballerina in prima serata su Rai1 - si sta godendo il successo del suo programma del dì di festa. Ma c'è già chi giura che, alla ripresa dello show primaverile di Milly Carlucci, potrebbe essere lei una delle sorprese più eclatanti del cast. Aspettiamo con trepidazione.