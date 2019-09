Ascolti Tv: Partenza spaziale per Imma Tataranni, nuovo successo Rai Fiction

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 22 settembre 2019 hanno visto, in prime time, il grande successo ottenuto dall'esordio di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, nuova fiction di Rai1 con Vanessa Scalera, diretta da Francesco Amato e tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.

Il personaggio di Imma, scontrosamente e scorbuticamente interpretata dalla brava e convincente Scalera, è piaciuto molto al pubblico di Rai1 che ha premiato la prima puntata della serie con ben 5.118.000 spettatori e il 23.3% di share. Una partenza col botto, insomma.

Le doti attoriali della Scalera, una "sconosciuta" per utilizzare le parole della Direttrice di Rai1 in una intervista uscita oggi sulla Stampa, e le sue schermaglie con l'altrettanto capace Carlo Buccirosso hanno convinto la platea domenicale stravincendo la prima serata e decretando un altro successo per RaiFiction e per la sua responsabile Tinny Andreatta, ormai avvezza ai grandi ascolti.

Le prossime puntate confermeranno la partenza stratosferica dell'interessante carattere di "Imma"? Vi terremo aggiornati.