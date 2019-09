Lindt Italia ha nominato Francesca De Marco sales director e Francesca Bernasconi marketing director. Le manager sono operative dal primo settembre 2019.

De Marco è entrata a far parte del Gruppo nel team marketing e dal 2013 ricopriva il ruolo di marketing director, ora affidato a Bernasconi. Quest’ultima ha iniziato la carriera in Lindt Italia nel 2009, come product manager nel marketing.