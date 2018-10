Michele Lupi al gruppo Tod’s come Men’s Collections Visionary

Michele Lupi dal 1° dicembre al gruppo Tod’s guidato da Diego Della Valle con l’incarico di Men’s Collections Visionary. Un ruolo su misura - scrive www.primaonline.it - per un giornalista che ha oltre vent’anni di esperienza alla direzione di periodici rivolti prevalentemente al pubblico maschile: l’edizione italiana di Rolling Stone dal 2003 al 2006; il mensile Gq fino al 2011; poi di nuovo Rolling Stone fino al 2014 quando è entrato in Mondadori.Michele Lupi

“È un ruolo innovativo quello creato in Tod’s Group per Michele Lupi. Il giornalista entra a far parte del team del Gruppo Tod’s con l’obiettivo di arricchire la squadra che si sta formando in vista delle sfide future che rientrano nel progetto Tod’s Factory, nel quale sarà profondamente coinvolto”, spiega un comunicato del gruppo.Diego Della Valle (foto Olycom)

“È stato scelto il termine Visionary perché ci piace l’idea d’introdurre un approccio romantico nelle nostre strategie. Abbiamo definito un nuovo ruolo per il Gruppo al fine di esplorare sempre nuove strade. Portiamo al nostro interno persone aperte alle idee del mondo e al tempo stesso fortemente focalizzate sul nostro DNA, rappresentato dalla qualità e dal lifestyle del Made in Italy. L’obiettivo è quello di circondarci di professionisti con una visione internazionale, che possano contribuire allo sviluppo del Gruppo e di tutte le sue iniziative recenti”.Lupi lascia la Mondadori dichiarando di aver vissuto “quattro anni di felice libertà creativa” per i quali ringrazia il presidente Marina Berlusconi, l’amministratore delegato Ernesto Mauri e le redazioni di Icon e Icon Design.