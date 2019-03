Rai, Lucia Annunziata rifiuta un talk in prima serata. Paura di fare flop?

Alla Rai c'è chi dice no e rifiuta financo un ambìto talk show di approfondimento in prima serata. Parliamo di Lucia Annunziata che ha respinto al mittente l'offerta del direttore di Rai3 Stefano Coletta, il quale aveva pensato per lei uno spazio il giovedì in prime time.

La Annunziata avrebbe dovuto scontrarsi con Popolo Sovrano su Rai2, Paolo del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete 4 e Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7. Forse subodorando la malaparata e un più che plausibile flop dopo aver dato uno sguardo agli ascolti televisivi di ieri sera (clicca qui per leggere), con i tre talk rimasti ampiamente sotto il milione di spettatori e il 5% di share, la conduttrice di Mezz'ora in più ha preferito gentilmente declinare.

Se già l'audience dei talk di approfondimento in prima serata risulta così scarsa divisa per tre, figuriamoci divisa per quattro... piuttosto che rischiare share desolanti, dunque, la decisione della Annunziata, professionista tutt'altro che poco accorta, è quanto mai lungimirante.