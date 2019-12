Attività fisica benefici: ecco di quali tumori riduce il rischio

Attività fisica e prevenzione tumori: un nuovo stiudio prospettico afferma che un esercizio fisico corretto e costante riduce il rischio di ben 7 diverse tipoologie di tumori, alcuni sono molto diffusi - Salute e benessere

Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) stima che nel 2019 si saranno 371mila nuove diagnosi di tumore di cui 196mila negli uomini e 175mila nelle donne. In Italia ogni giorno circa 1.000 persone scoprono di avere un cancro maligno infiltrante. La prevenzione è quindi fondamentale e l'attività fisica, quando è condotta in modo "mirato e calibrato", ne è una componente fondamentale. Uno studio conferma infatti che può ridurre il riscio di ben 7 tipi di tumore.

Questa è la conclusione a cui è arrivata da un'analisi realizzata dai ricercatori del National Cancer Institute, dell'American Cancer Society e dell'Harvard T.H. Chan School of Public Health, che ha aggregato 9 studi prospettici con la partecipazione di oltre 750mila adulti. Da tempo si associa l'attività fisica ad un minor rischio di tumori ma fino ad oggi è stato difficile quantificare il tempo da impiegarvi per una efficace prevenzione. Oggi si è scoperto che alcuni tipi di cancro hanno una relazione fra dose di attività fisica e risposta.

Gli esperti stimano per la prevenzione dei tumori sarebbe opportuno dedicate almeno 2,5-5 ore a settimana all'attività fisica di intensità moderata o 1,25-2,5 ore a settimana ad un esercizio intenzo. La prima consuma da 3 a 6 volte più calorie al minuto rispetto allo stare seduti, pari a 3-6 Met (Metabolic equivalent of task), mentre quella intensa supera i 6 Met.

I ricercatori hanno scoperto che l'attività fisica da moderata a intensa (da 7,5 a 15 Met ore/settimana) è associata ad un rischio inferiore di incorrere per 7 dei 15 tipi di tumore presi in esame. Il rischio tendeva a diminuire con l'aumentare dell'attività fisica. Nello specifico:

Tumore al colon negli uomini (8% per 7,5 Met ore/settimana; 14% per 15 Met ore/settimana)

Tumore al seno (6% -10%)

Carcinoma endometrio (10% - 18%),

Carcinoma renale a cellule chiare (11% -17%)

Mieloma (14% -19%)

Carcinoma epatico (18% -27%)

Linfoma non Hodking (11% -18% nelle donne)

La risposta rispetto alla dose di esercizio è stata di tipo lineare per metà delle associazioni e non lineare per le altre.

"Questi risultati - affermano gli autori dello studio - forniscono un supporto ai livelli di attività fisica raccomandati per la prevenzione del cancro e una base per gli studi in corso e futuri sulla prevenzione del tumore". "Le linee guida sull'attività fisica sono state in gran parte basate sul loro impatto su malattie come le cardiopatie e il diabete - ha affermato Alpa Patel, direttore scientifico senior della Ricerca sull'epidemiologia presso l'American Cancer Society - Questi dati forniscono un forte sostegno al fatto che questi livelli raccomandati sono importanti anche per la prevenzione del cancro".