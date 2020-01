Bere acqua prima di dormire: si riposa meglio e si perde peso, ecco come

Bere acqua prima di dormire aiuta a depurare l'organismo, permette di riposare meglio e di bruciare più velocemente i grassi in eccesso - Salute e benessere

Il nostro corpo è fatto per oltre il 70% di acqua e questo elemento è fondamentale per il funzionamento delle funzioni di base dell'organismo. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno è imprescindibile per mantenere il corpo correttamente idratato. Si parla quindi di circa 8 bicchieri per dì. Questo aiuta non solo a favorire i processi di rigenerazione dell’organismo ma anche a mantenere lucida la mente.

Bere acqua prima di dormire: un'abitudine utile a rimanere sani e riposati - Salute e benessere

E' risaputo che bere un bicchiere d'acqua al mattino, poco tempo dopo essersi alzati, aiuti a risvegliare l'organismo e renderlo più attivo per le ore successive. Recenti studi però affermano che anche bere acqua prima di dormire porta dei benefici. In molti temono che questa pratica li porti ad alzarsi nel cuore della notte per correre in bagno ma gli effetti positivi superano tale fastidio. Bere acqua prima di dormire migliora il sonno e permette anche di mantenersi in forma.

Bere acqua prima di dormire: digerire meglio per dormire meglio - Salute e benessere

Bere acqua prima di dormire permette di migliorare la digestione e accelerare l’assunzione delle sostanze nutritive. Un intestino che funziona in modo corretto permette di ottenere un maggiore riposo al momento di coricarsi. Bere caffè prima di dormire invece nella maggior parte dei casi non provoca insonnia come si penserebbe. Ecco invece tre bevande da evitare se volete svegliarvi al mattino freschi e riposati.

Bere acqua prima di dormire: per bruciare più velocemente i grassi in eccesso - Salute e benessere

Bere acqua prima di dormire aiuta anche a stare in forma e mantenere la linea. Un bicchiere di acqua fredda prima di andare a letto stimola la termogenesi, un processo che porta a bruciare un maggior numero di calorie e più in fretta. Se siete in cerca di un sistema per dimagrire velocemente potete affidarvi alla dieta delle zucchine o in alternativa a quella dinner cancelling, che ha permesso a Fiorello di tornare in forma.

Bere acqua prima di dormire: l'effetto detox - Salute e benessere

Un corpo idratato nelle ore diurne gestisce al meglio altri importanti processi che gli consentono di depurarsi e purificarsi. Bere acqua prima di dormire ha quindi un effetto detox molto importante. Se vi sentite stanchi, stressati e volete eliminare dal corpo tutte le tossine accumulate, ecco qui una dieta apposita ed efficace realizzata da un'esperta olistica.