Medicina

Venerdì, 7 febbraio 2020 - 16:57:00 Come lavarsi le mani per prevenire il coronavirus: i passaggi per farlo bene L’Oms suggerisce di lavarsi spesso le mani per prevenire il contagio da coronavirus. Ecco come farlo i modo efficace: i passaggi.

Come lavare le mani per prevenire il coronavirus Come lavarsi le mani per prevenire il coronavirus ed evitarne la diffusione: i consigli dell’Oms Contro il coronavirus non sono ancora stati trovati né il vaccino, né la cura. È molto opportuno prevenire il contagio, evitando così di esporsi al rischio che ne consegue. L’Oms raccomanda di lavare frequentemente le mani e di farlo bene. L’operazione dovrebbe durare dai 40 ai 60 secondi. Ecco quali sono i passaggi. Coronavirus: come lavare bene le mani per evitare la diffusione ed evitare il contagio Lavare bene le mani è un’azione che andrebbe compiuta sempre, indipendentemente dal rischio di coronavirus. Si tratta di un’operazione semplice, ma spesso fatta frettolosamente e male. Esistono dei passaggi essenziali per poterla svolgere al meglio. Ecco quali sono. Bagnare le mani con l’acqua Applicare il sapone sulla superficie delle mani. La quantità deve essere sufficiente per poter lavare l’intera superficie. Frizionare le mani palmo contro palmo Mettere il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro. Ripetere l’operazione alternando le mani. Mettere palmo contro palmo intrecciando le dita. Mettere il dorso delle dita contro il palmo opposto, mantenendo le dita strette fra loro Con il palmo destro effettuare una rotazione sul pollice sinistro e viceversa Mettere le dita della mano destra sul palmo sinistro e strofinare con una rotazione. Invertire poi le mani. Risciacquare le mani con abbondante acqua Asciugare le mani utilizzando una salvietta monouso Usare una salviettina per chiudere il rubinetto