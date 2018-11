Diabete di tipo 2 consigli, alcool e diabete: le bevande alcoliche da evitare

DIABETE: BEVANDE DA EVITARE PER MANTENERE BASSI I LIVELLI DI ZUCCHERO O NEL SANGUE

Il diabete di tipo 2 è una condizione comune a causa della quale il corpo non è più in grado controllare la quantità di glucosio nel sangue e non risponde correttamente all'insulina ormonale.

Se il diabete di tipo 2 non viene trattato, possono verificarsi diversi gravi problemi di salute, come insufficienza renale, danni ai nervi e malattie cardiache.

Uno dei modi migliori per trattare il diabete di tipo 2 è quello di seguire una dieta sana ed equilibrata.

Per mantenere le condizioni del diabete di tipo 2 sotto controllo ci sono alcune bevande alcoliche da evitare

DIABETE COSA MANGIARE E COSA EVITARE: LE BEVANDE DA EVITARE PER MANTENERE BASSI I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE IN CASO DI DIABETE DI TIPO 2

Dieta per il diabete : con l’arrivo delle festività natalizie alle porte, ci sono alcune bevande alcoliche che bisognerebbe assolutamente evitare per mantenere la glicemia bassa?

Prima di tutto, chi è affetto da diabete di tipo 2 può bere alcolici?

Sì, può, ma bisogna essere consapevoli di come l’alcool può influenzare il proprio corpo, consiglia Diabetes UK, che spiega: "bere alcolico aumenta le probabilità di avere una crisi ipoglicemica. Inoltre bere alcolici può influenzare anche il tuo peso, poiché ci possono essere molte calorie nelle bevande alcoliche".

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE: DIABETE BEVANDE DA EVITARE

Se hai il diabete di tipo 2 e hai voglia di farti un bicchiere ecco qui i migliori tipi di bevande per te.

Diabete di tipo 2 consigli, alcool e diabete: evitare birre a basso contenuto di zucchero e sidro

In primo luogo è necessario evitare bevande etichettate come a basso contenuto di zucchero o per diabetici. Spiega Diabetes Uk: "Potrebbero avere meno zucchero, ma c'è dell'alcool in più.”

Diabete di tipo 2 consigli, alcool e diabete: evitare i vini a bassa gradazione alcolica

Come le bevande a basso contenuto di zucchero, le bevande a bassa gradazione alcolica possono contenere più zucchero di quelle normali. “Se li scegli, bevi solo un bicchiere o due. Cerca di limitare le bevande con un sacco di zucchero, come sherry, vini dolci e liquori. "

Diabete di tipo 2 consigli, alcool e diabete: diffidare di alcune birre e sidri

Diabete di tipo 2, attenzione ad alcune birre e sidri, questi contengono carboidrati e aumenteranno i livelli di zucchero nel sangue. "Alcolici, vini secchi e Prosecco non contengono così tanti carboidrati, quindi potrebbero essere una scelta migliore".