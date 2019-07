Gambe gonfie: rimedi naturali per gambe perfette nonostante il caldo

Gambe gonfie, rimedi naturali: ecco i consigli di Assosalute per riattivare la circolazione e drenare le gambe gonfie anche con il caldo estivo

L'estate è arrivata e con il caldo sono sempre più le donne a soffrire di gambe gonfie, che causano prurito, formicolio e fragilità capillare. “Tali condizioni - spiega Assosalute, l’associazione nazionale farmaci di automedicazione di Federchimica - sono generalmente dovute a un ristagno di sangue nelle vene o di liquidi nei vasi linfatici che determina la comparsa dei sintomi. Essi si manifestano soprattutto la sera, specialmente al termine di una giornata faticosa, oppure quando si rimane seduti o in piedi per lungo tempo. Anche viaggiare per molte ore, costretti in una posizione scomoda, favorisce l’insorgenza del dolore e del gonfiore alle gambe che diventano più frequenti e fastidiosi proprio d’estate, quando le temperature e l’umidità favoriscono la dilatazione delle vene degli arti inferiori”.

Ecco alcuni consigli su come eliminare il problema delle gambe gonfie:

come curare le gambe gonfie con lo sport

L'attività fisica è il peggior menico delle gambe gonfie in quanto stimola la circolazione sanguigna. Fare movimento almeno 2 o 3 volte a settimana, con particolare attenzione a jogging, bicicletta, trekking e nuoto. Quest'ultimo in particolare favorisce la tonificazione della muscolatura delle gambe e migliora la circolazione grazie al "massaggio naturale dell'acqua". Se non si vogliono avere gambe gonfie meglio evitare l'ascensore o l'auto. Camminare di buon passo, almeno mezz'ora al giorno, è invece molto utile.

lo stile di vita e alimentazione possono combattere le gambe gonfie

Essere in sovrappeso è una delle cause delle gambe gonfie in quanto i vasi sanguigni sono sottoposti a forte stress. Una dieta equilibrata povera di grassi ma ricca di frutta e verdura aiuta a ritornare in forma e lenire il peso sulle gambe. In particolare, conferma Assosalute, sono consigliati gli ortaggi e i frutti di colore rosso ricchi di sostanze capillaroprotettrici e legumi o cereali che grazie alla fibre “aiutano il transito intestinale, combattendo il gonfiore”. Alcol e sale sono invece i migliori amici delle gambe gonfie.

cambiare posizione migliora la circolazione

Stare nella stessa posizione per troppo tempo, secondo Assosalute, peggiora il problema delle gambe gonfie. “Se si è impegnati in un’attività che costringe a stare a lungo fermi, in piedi, il consiglio è di far lavorare le caviglie sollevandosi sulle punte, almeno per due minuti ogni ora. Se, invece, si rimane a lungo seduti, si dovrebbero sollevare le gambe almeno per un quarto d’ora, tre volte al giorno, oltre ad utilizzare una pedana poggiapiedi”. Per favorire la circolazione è bene evitare di accavallare le gambe e fare una breve camminata ogni tanto.

il riposo aiuta a riattivare la circolazione e lenire gli effetti delle gambe gonfie

Riposare le gambe sollevate favorisce la "risalita del sangue al cuore" ed evita la "stasi circolatoria". Inclinare il letto e sollevare il materasso per far sì che che i piedi siano più alti rispetto al cuore, ad esempio attraverso l'utilizzo di un cuscino, evitano l'insorgere delle gambe gonfie.

ecco gli indumenti da evitare

Alcuni indumenti come quelli "troppo fascianti" constringono l'addome e quindi ostacolano una corretta circolazione. In questo modo il sangue ristagagna negli arti inferiore causando le gambe gonfie. Un abbigliamento corretto permette di evitare il problema. Le calze elastiche, afferma Assosalute, stimolano “la compressione esterna sulla gamba" ciò "contrasta l’aumento della pressione all’interno delle vene e accelera il flusso del sangue nei vasi oltre a restringere le vene dilatate”. Da evitare le scarpe con tacchi troppo alti in quanto non seguendo la "curvatura naturale del piede" ostacolano il ritorno venoso. Meglio indossare scarpe con un tacco "comodo e di poco centimetri" per evitare le gambe gonfie.

curare l'idratazione con il caldo dell'estate

Assosalute sottolinea come la corretta idratazione sia fondamentale per evitare il problema delle gambe gonfie. L'associazione quindi consiglia di assumere liquidi nella giusta quantità durante il giorno, anche lontano dai pasti. Questa pratica aiuta a diluire il sangue facilitandone la risalita dalle gambe al cuore. Una doccia rinfrescante, più che un bagno caldo, aiuta a ridurre il fastidio delle gambe gonfie. L'acqua fredda tonifica la circolazione mentre quella calda causa vasodilatazione e mette sotto stress le pareti venose.

i massaggi sono particolarmente utili soprattutto con il caldo

Per lenire gli effetti delle gambe gonfie, come conferma Assosalute, può essere utile sottoporsi ad una sessione leggera di massaggi, magari associandola ad un "getto di acqua tiepida". Al contrario, non avranno alcun effetto benefico i massaggi con azione "eccessivamente riscaldante".

le cure con farmaci di automedicazione

Le gambe gonfie possono essere combattute anche con farmaci di automedicazione. Assosalute per un "sollievo immediato" consiglia quelli in crema o in gel, ed in particolare quelli che contengono diosmina in associazione con flavonoidi come oxerutina, troxerutina, mirtillina o composti tripterpenici come escina, ippocastano e centella.