Uova fanno bene al cuore? Ecco la risposta degli esperti

Le uova fanno bene al cuore? Gli specialisti dell'Humanitas hanno provato a sfatare tutti i falsi miti sul rapporto uova-cuore e la loro risposta vi sorprenderà - Salute e benessere

Le uova sono un piatto molto semplice e veloce da prepare. Basta romperne una e metterla in padella con un filo d'olio e burro e in pochi minuti abbiamo un uovo al tegamino pronto da gustare. Molti credono che questo alimento sia particolarmente sano e soprattutto che aiuti a mantenere in salute il cuore e il sistema cardiovascolare. Quando si parla di salute si sa che molto spesso le credenze non corrisondono alla realtà. Le uova fanno bene al cuore o no? Gli specialisti dell'unità operativa di Cardiologia clinica e interventistica di Humanitas hanno la risposta.

Le uova fanno bene al cuore? Ecco il parere degli esperti dell'Humanitas - Salute e benessere

Le uova fanno bene al cuore? “Vero. Come conferma uno studio pubblicato su American Journal of Clinical Nutrition, il consumo di uova non peggiora il profilo metabolico – spiegano gli esperti – neppure nei pazienti più a rischio per patologie cardiovascolari come i diabetici di tipo 2 e i pre-diabetici. I ricercatori, nei controlli a tre e sei mesi, hanno rilevato che chi consumava anche più di 12 uova a settimana non aveva un rischio aumentato di infarto nè livelli di glicemia superiore a chi si limitava a mangiarne solo 2 a settimana, nè una diversa distribuzione dei grassi nel sangue".

Le uova fanno bene al cuore? Sì, ma solo se la dieta comprende anche proteine vegetali e si fa attività fisica - Salute e benessere

"Tuttavia, per la salute del cuore, le uova vanno consumate all’interno di una dieta sana e bilanciata, che aiuti a ridurre l’accumulo di colesterolo nei vasi sanguigni. Quindi, no a uova e bacon, ma come dimostrato da diversi studi, sembra che assumere proteine vegetali (legumi) al posto di quelle animali, aiuti a ridurre del 4% la presenza di lipidi (grassi) nei vasi sanguigni, proteggendo così la salute di cuore e arterie. Insieme alle proteine vegetali, anche fibre e vitamine da frutta, verdura, e gli acidi grassi omega 3 della frutta secca e del pesce contribuiscono alla riduzione dei livelli di colesterolo “cattivo” LDL nel sangue. Senza dimenticare che una vita sana anche per il cuore include sempre l’attività fisica regolare".

Le uova fanno bene al cuore e non solo: tutti i poteri curativi delle uova - Salute e benessere

Le uova non fanno bene solo al cuore ma anche all'organismo in generale. Assumerne troppe per lunghi periodi può aumentare il tasso di colesterolo nel sangue e il rischio di incorrere in ictus e infarto. Nella giusta quantità, però, le uova possono aiutare a lenire gli effetti della maculopatia degenerativa, una grave malattia degli occhi, e anche a combattere alcune forme di tumore particolarmente aggressive.