Il 21 giugno la “Yoga Fairy Night” accoglie l'estate al Castello Sforzesco

Il 21 giugno, in occasione del solstizio d'estate e della giornata Internazionale dello Yoga, la Scuola di Yoga Sundari organizza la “Yoga Fairy Night”: una lezione gratuita di Yoga Integrale al Parco Sempione, con l'affascinante sfondo del Castello Sforzesco.



La Scuola di Yoga Sundari promuove la pratica di questa affascinante disciplina all'aria aperta attraverso progetti come “Yoga nel Parco”, del quale vi abbiamo parlato ad aprile.

Quello del 21 giugno è però un appuntamento decisamente speciale: nel giorno più lungo dell'anno, quando la luce vince sulle tenebre, in tutto il mondo migliaia di amanti dello yoga festeggiano la giornata Internazionale ritrovandosi per pratiche collettive all'aperto, soprattutto in prossimità del tramonto.



La “Yoga Fairy Night” si svolgerà dalle 19.30 alle 20.30 e sarà completamente gratuita. L'unico obbligo per i partecipanti, che possono essere principianti, è la prenotazione attraverso questo link. Agli iscritti arriverà una mail di conferma con tutte le indicazioni necessarie rispetto a come vestirsi, cosa portare e il punto di trovare.



Ulteriori indicazioni, tra cui la geolocalizzazione del luogo esatto scelto per la lezione, verranno pubblicate sulle pagine Facebook “Sundari Yoga” e “Yoga nel Parco Milano”, dove nei giorni seguenti all'evento troverete anche le foto scattate sul posto.



La pratica dello Yoga Integrale, nella visione della formatrice Paola Saibene, aumenta il benessere, la conoscenza e la consapevolezza di sé e lo sviluppo delle risorse personali e relazionali. Per questo gli insegnamenti di questa disciplinia, che deriva dalla tradizione indiana, sono affiancati dalla psicologia collegata allo Yoga, dall’ayurveda, dalla fitoterapia, dalla cromoterapia, dalla cosmetica eco-biologica, da nozioni di nutrizione e alimentazione vegetariana.



In Italia sono circa due milioni le persone che praticano lo Yoga e un altro dato decisamente interessante per quanto riguarda il benessere psicofisico è quello che vede la Lombardia primeggiare come numero di frequentatori di palestre (il 19% del totale nazionale), davanti a Veneto, Emilia-Romagna e Lazio.



Questa informazione fa parte di un’analisi realizzata da Aiceb Università Milano Bicocca/Vivitalia, diffusa in occasione dell'edizione 2017 di Rimini Wellness da parte di Lombardia Speciale, il servizio studi della Regione. La fascia più ampia di utenti del fitness (il 32%) è quella dei 18/25enni, seguita dalla fascia 26/35 anni (27%), 36/45 anni (21%), 46/55 anni (14%), infine 56/65 anni (6%).



A questi dati si aggiungono quelli elaborati dal Coni su base Istat: la Lombardia, con il 30,5% degli abitanti che fanno sport in maniera continuativa, è la terza regione più sportiva d’Italia (dietro Trentino ed Emilia), superando ampiamente la media nazionale del 25%. Confortante notare l'incremento di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2013.



Secondo l'indagine condotta da “Il Sole24 Ore”, la provincia più sportiva della Lombardia è quella di Brescia, che a livello nazionale è ottava in una classifica che vede in testa Trento, seguita da Genova e Firenze.



E Milano? Nella classifica delle province più sportive d'Italia è soltanto decima, ma può consolarsi con il primo posto per quanto riguarda l’informazione sportiva e il secondo nell’avvio dei bambini allo sport.