Dj Fabo, Cappato: "Preferirei essere condannato". Video

Dj Fabo, Cappato: "Preferisco una condanna a un'assoluzione per irrilevanza della mia condotta"

"Il patto tra Fabiano e me è che mi sarei assunto la responsabilità di quello che nessun altro avrebbe potuto fare. Se decideste un'assoluzione per irrilevanza della mia condotta preferisco una condanna. Perché così facendo una assoluzione aprirebbe la strada al fatto che la possibilità dell'assistenza alla morte volontaria dipenda dalla possibilità di andarsene in Svizzera". Lo ha detto Marco Cappato ai giudici della Corte d'Assise di Milano che il 14 febbraio prossimo dovranno stabilire se condannarlo oppure assolverlo dall'accusa di istigazione al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, il 40enne milanese più conosciuto come dj Fabo, in Svizzera a morire.