Lisa Noja al posto di Carmela Rozza: l'idea di Sala sul rimpasto

Carmela Rozza

di Fabio Massa

Carmela Rozza, assessore alla Sicurezza, quasi sicuramente sarà l'unica a "partire" alla volta della scalata al Pirellone, tra gli assessori milanesi. Le regionali incombono, visto che si vota il 4 marzo, ma fino all'inizio di febbraio, nei giorni che vedranno l'ufficialità delle liste, Carmela il panzer (come la chiamano per la sua determinazione), rimarrà sotto coperta. Campagna sul territorio, forse, e tantissimo lavoro amministrativo sul Comune di Milano, come è nel suo ruolo e nel suo stile. Poi, però, potrebbe scendere in campo, se si scioglieranno gli ultimi dubbi. E dal minuto dopo si aprirà un problema in giunta: Beppe Sala ha infatti dichiarato in tempi non sospetti che nel momento in cui un assessore o un'assessore si candida ad altro ruolo, lui gli leva le deleghe.

Il colpo di scena, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, è che il primo cittadino non starebbe pensando a mettere il capogruppo Pd Filippo Barberis nella postazione che sarà lasciata vuota da Carmela Rozza, ma l'attuale delegata alle Politiche per l'accessibilità Lisa Noja, giovane avvocato classe 1974, affetta da amiotrofia spinale che la costringe in sedia a rotelle. Una donna di indubbio valore che ha messo sempre i diritti al primo posto della sua azione politica e amministrativa. Questa scelta, però, avrà probabilmente effetti a cascata su buona parte delle deleghe, e sarà il momento anche per fare un check a livello dirigenziale.

